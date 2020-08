Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 10 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 10 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

City of Crime, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Chadwick Boseman in un action con Sienna Miller e J.K. Simmons. Un detective decide di chiudere tutti i ponti di Manhattan per riuscire a catturare una banda di criminali in fuga.

Hunger Games – La ragazza di fuoco, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Secondo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence. Katniss e Peeta, vinti gli ‘Hunger Games’, sono diventati dei simboli della rivoluzione.

XXX – Il ritorno di Xander Cage, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Terzo capitolo della saga con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Xander Cage torna a combattere, coinvolto in una missione che soltanto lui può portare a termine.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wildlife, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan in un dramma di formazione. Film ambientato in Montana nel 1960. Il sedicenne Joe, con suo padre lontano, scopre l’amara verità sulla crisi dei suoi genitori.

Nelle tue mani, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un giovane delle banlieu stupisce il Conservatore di Parigi con la sua abilità da pianista.

Film western da vedere stasera in TV

Duello a El Diablo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Una spedizione composta da soldati e civili viene attaccata da una tribù Apache.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Po è un panda molto imbranato, destinato però a diventare il leggendario Guerriero Dragone.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Automata, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Antonio Banderas e Melanie Griffith in un fanta-thriller ambientato nel 2044. Un agente assicurativo deve indagare sul comportamento insolito di un androide dotato di intelligenza artificiale.

Film thriller da vedere stasera in TV

Birthday Girl, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nicole Kidman e Ben Chaplin in un thriller tra seduzione e ricatti. Un timido impiegato si affida a internet per sposare una donna russa. Al suo fianco però entrano in scena anche due pericolosi criminali.

Il luogo delle ombre, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Fantathriller con Anton Yelchin, tratto dal romanzo di Dean Koontz. Un giovane, in grado di comunicare con i defunti, ha il compito di difendere la propria città da uno straniero misterioso.

Film romantici da vedere stasera in TV

2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Michelle Pfeiffer e Paul Rudd in una commedia romantica. Una 40enne divorziata si innamora di un affascinante attore molto più giovane di lei.

Qualcosa di personale, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Candidatura all’Oscar per la miglior canzone per questo film con Robert Redford e Michelle Pfeiffer. Un’aspirante giornalista si innamora del suo mentore.

Film comici da vedere stasera in TV

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Daniele Lucchetti dirige Pif in una commedia surreale. Dopo la sua morte, a un uomo vengono concessi 92 minuti per tornare sulla Terra e fare i conti con la propria vita.

Sud, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Quattro disoccupati del Sud si barricano in un seggio elettorale. Una protesta contro i brogli di un politico.

Film biopic da vedere stasera in TV

Judy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Oscar a Renee Zellweger per il film dedicato agli ultimi anni di vita di Judy Garland. È il 1968 e la star si ritrova a fronteggiare i fantasmi del passato durante il suo memorabile tour a Londra.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Nuovo episodio della serie dedicata alle avventure di un giovane Montalbano, dal titolo “Un’albicocca”. Livia è a Vigata per preparare il trasloco. Ancora una volta però Salvo sarà preso da un nuovo caso.

Hawaii Five O, ore 21:20 su Rai 2

Venticinquesima puntata della nona stagione, dal titolo “Fine corsa”. Wright è ancora in fuga, ma il cerchio si stringe attorno al fuggitivo.

Ippocrate, ore 21:20 su Rai 3

Benjamin è convinto che diventerà un bravo medico e sta per affrontare il suo primo stage.

Il paradiso all’improvviso, ore 21:21 su Canale 5

Lorenzo è un single convinto. Si innamora però di Amaranta, giovane conosciuta apparentemente per caso. Si ritroverà a vivere un’estate da sogno, per poi scoprire il suo segreto.

Battiti Live, ore 21:11 su Italia 1

Gli artisti più celebri d’Italia e a livello internazionale si esibiscono in questa spettacolare kermesse musicale.

Codice Mercury, ore 21:25 su Rete 4

Un bambino autistico decodifica su un giornale di enigmistica un codice segretissimo del Ministero della Difesa.

Propaganda Live, ore 21:15 su La7

Programma satirico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

UEFA Europa League, ore 21:00 su Tv8

Match di Europa League in programma lunedì 10 agosto.

I sogni segreti di Walter Mitty, ore 21:25 su Nove

Walter Mitty è un timido photo-editor per riviste che decide di cimentarsi in un viaggio, provando a vivere nel mondo reale e non soltanto nella sua fantasia.