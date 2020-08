Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 5 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 5 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Robin Hood – L’origine della leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Riscrittura della storia dell’arciere di Sherwood, con Taron Egerton e Jamie Foxx. Robin di Loxley organizza una rivolta contro la Corona inglese, in un regno distrutto dalla corruzione.

Hellboy, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Reboot del personaggio creato da Mike Mignola, interpretato da David Harbour, affiancato da Milla Jovovich. Si tratta di un essere demoniaco, cresciuto tra gli umani, chiamato a fronteggiare un’antica strega tornata in vita per scatenare l’apocalisse.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Favolacce, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Elio Germano protagonista di questa favola nera dei fratelli D’Innocenzo, premiati con 5 Nastri d’Argento. Film ambientato nella periferia di Roma, in una comunità di famiglie la rabbia è sul punto d’esplodere.

Fire Squad – Incubo di fuoco, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma catastrofico tratto da una storia vera, con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. Un gruppo di vigili del fuoco deve domare un gigantesco incendio in Arizona.

In nome di mia figlia, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Dramma giudiziario ispirato a un fatto di cronaca. Un padre ingaggia una lunga battaglia legale per inchiodare il responsabile della morte di sua figlia.

Nel nome del padre, ore 21:13 su Premium Cinema 2

Film tratto da una storia vera, con Daniel Day-Lewis. Un giovane viene ingiustamente arrestato dopo un attentato dell’IRA.

Film western da vedere stasera in TV

Soldati a cavallo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

John Wayner e William Holden in un classico del western di John Ford. Durante la Guerra di Secessione, un colonnello nordista tenta un’azione di sabotaggio ai danni dei Confederati. Nel suo gruppo però c’è una spia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Home – A Casa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del regista di “Z la formica”: Un road movie che vede la piccola Tip fuggire su una macchina volante, alla ricerca della madre, mentre gli alieni stanno per colonizzare la Terra.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Upgrade, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action fantascientifico con Logan Marshall-Green. Dopo essere rimasto paralizzato in seguito a un’aggressione, nella quale ha perso sua moglie, Grey si fa impiantare un chip sperimentale per avere la sua vendetta.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Contract, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Morgan Freeman e John Cusack. Un criminale, scortato dall’FBI, riesce a fuggire nei boschi. Qui si ritrova faccia a faccia con un ex poliziotto, in vacanza con suo figlio.

Film romantici da vedere stasera in TV

10 Years, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Channing Tatum, Rosario Dawson e Oscar Isaac in una commedia sull’amicizia. Alcuni amici di scuola si ritrovano dopo ben 10 anni. La vita di Jake viene sconvolta intanto da una vecchia fiamma.

Film comici da vedere stasera in TV

Restiamo amici, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Michele Riondino, Alessandro Roja e Libero De Rienzo in una commedia che vede due amici organizzare una truffa per ottenere un’eredità. Verranno però travolti dagli imprevisti.

Critters Attack! – Il ritorno degli extraoroditori, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Mix di commedia e horror in questo reboot di un film del 1986. I famelici Critters sono tornati e più voraci che mai.

Abbronzatissimi, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Storie d’amore estive sullo sfondo di una bollente estate a Rimini.



Film horror da vedere stasera in TV

Final Destination, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Nessun può sfidare la morte. Ecco l’insegnamento per Alex, che parte per Parigi dopo aver avuto un terribile presagio di incidente aereo.

I programmi in chiaro

SuperQuark, ore 21:25 su Rai 1

Programma storico condotto da Piero Angela, che conduce il proprio pubblico attraverso la storia dell’uomo e del nostro pianeta.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Quindicesimo episodio della ventitreesima stagione, dal titolo “I guardiani di Engonia”. Un nuovo caso da fronteggiare in un castello dove si svolge un gioco d’azione tra persone in maschera.

Un fragile legame, ore 21:20 su Rai 3

Judith e Lionel, due coniugi che hanno una figlia propria, hanno adottato Mina dall’Etiopia.

Come sorelle, ore 21:20 su Canale 5

Quinto episodio della prima stagione. Mentre Cahide raccoglie le olive alla tenuta, incontra Cemal, che dopo un’accesa discussione, la minaccia.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1

Quindicesimo episodio della settima stagione, dal titolo “Sotto copertura”. Voight chiede aiuto alla caserma di Boden per capire se nella caserma 55 c’è qualche vigile del fuoco coinvolto in alcune rapine.

CR4 – La repubblica delle donne, ore 21:25 su Rete 4

Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile.

Atalantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori.

Diretta Gol – Europa League, ore 21:30 su Tv8

Diretta gol dei match di Europa League in programma.

Anna and the King, ore 21:25 su Nove

Anna, giovane insegnante d’inglese, vedova da quasi due anni, arriva alla corte di re Mongkul.