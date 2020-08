Bifest, alla scoperta dei film italiani premiati

approfondimento

Hammamet: un film su Craxi, ma non solo

Questi i vincitori e i loro film della sezione italiana del Bifest con le date di programmazione nell'Arena del Castello Svevo alle ore 20.00 e 22.30. Il 22 agosto

Sicomincia con 'Hammamet' di Gianni Amelio e 'Il traditore' di Marco Bellocchio per cui Pierfrancesco Favino e' stato premiato due volte come miglior attore protagonista, con il premio Vittorio Gassman.

Il 23 agosto sono in programma 'Il signor diavolo' di Pupi Avati e 'Gli anni piu' belli' di Muccino. Il 24 sara' la volta di 'Il primo Natale' di Ficarra e Picone' e di 'Martin Eden' di Pietro Marcello. Il 25 agosto tocca a 'The nest' di Roberto De Feo e il 26 arrivera' a Bari Lorenzo Mattotti premiato per il suo 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' proiettato con 'A mano disarmata ' di Claudio Bonivento. Il 27 agosto saro' la volta di 'Figli' di Giuseppe Bonito e di '5 e' il numero perfetto ' di Igort. Il 28 agosto Marco D'Amore che ha diretto 'L'immortale' ritirera' il premio 'Ettore Scola per il miglior regista' mentre Benedetta Porcaroli verra' premiata come 'attrice rivelazione' per '18 regali'.

Il 29 agosto saro' la serata di 'Pinocchio': con Roberto Benigni premio Alberto Sordi come migliore attore non protagonista, Matteo Garrone e Paolo Del Brocco, ad di RaiCinema insigniti del premio Franco Cristaldi e Massimo Cantini Parrini premio Tosi come miglior costumista.

Il 29 agosto sara' proiettato anche 'Sole' di Carlo Sironi, con il premio a Claudio Segaluscio come attore rivelazione. Fuori concorso saranno poi proiettati 'La rivincita' di Leo Muscato (il 25 agosto) 'Burraco fatale' di Giuliana Gamba (il 30 agosto) seguito nella stessa serata da 'Ugo e Andrea' che Rocco Mortelliti ha dedicato a Camilleri e Ugo Gregoretti.