Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 3 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 3 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tutto il mio folle amore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gabriele Salvatores dirige Claudio Santamaria, Giulio Pranno, Valeria Golino e Diego Abatantuono. Un cantante ritrova il figlio autistico che non ha mai conosciuto. I due partono insieme per un tour nei Balcani.

Foctrot – La danza del destino, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gran Premio della Giuria a Venezia nel 2017. Tre ufficiali dell’esercito comunicano a una coppia di coniugi la morte del figlio. Le notizie non sono però finite qui.

Act of Valor, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Cronaca romanzata di una reale operazione dei Navy Seals. La scoperta di un complotto terroristico contro gli Stati Uniti spinge la squadra speciale a scendere in campo.

Film biopic da vedere stasera in TV

Tolkien, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Nicholas Hoult interpreta J.R.R. Tolkien, ripercorrendo gli anni formative della vita dell’autore de “Il Signore degli Anelli”.

Film western da vedere stasera in TV

I cavalieri dalle lunghe ombre, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film western con Walter Hill che rivisita il mito di Jesse James. Un agente bracca una banda di criminali che imperversava nel Missouri.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Hook – Capitan Uncino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg, che adatta la storia di Peter Pan. Ormai adulto, Peter ha dimenticato l’isola che non c’è. Dovrà però farvi ritorno per salvare i suoi figli.

Il regno del fuoco, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Scenari apocalittici in un film fantasy con Matthew McConaughey e Christian Bale. Nel 2020 un manipolo di guerrieri sfida una stirpe di draghi che ha conquistato la Terra.

Film thriller da vedere stasera in TV

Captive State, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Il futuro è alieno in questo fanta-thriller con John Goodman e Vera Farmiga. Nella Chicago del 2025, governata dagli extraterrestri, un gruppo di dissidenti organizza un’insurrezione.

Film romantici da vedere stasera in TV

Professore per amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Hugh Grant in una commedia romantica con Marisa Tomei. Uno sceneggiatore in declino accetta un ruolo da insegnante in un corso di scrittura creativa. Entra subito in sintonia con una studentessa.

Come un uragano, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Richard Gere e Diane Lane nell’adattamento di un romanzo di Nicholas Sparks. Un uomo e una donna colpiti da una folle passione durante un uragano.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man: Far From Home, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Spider-Man deve fare i conti con quanto accaduto in “Avengers: Endgame”. Sente il peso delle responsabilità sulle proprie spalle e decide così di affidare ad altri l’eredità di Tony Stark. Un grave errore.

Film noir da vedere stasera in TV

All That Divides Us – Amore criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Catherine Deneuve e Diane Kruger in un intenso noir sul tema della dipendenza. Dopo aver ucciso il proprio spacciatore, una giovane viene ricattata da un amico della vittima.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hunger Games, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Primo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence. Interpreta una giovane costretta a combattere in un gioco al massacro, dove tutti i partecipanti devono uccidere gli altri.

Film comici da vedere stasera in TV

Wild Target – Una valigia per tre, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Emily Blunt, Bill Nighy e Rupert Everett in una commedia bizzarra. Un assassino solitario si lascia coinvolgere in una folle avventura da una bellissima ragazza.

Amnesia, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Sandro è un regista di film porno, che si ritrova a gestire la figlia che non sa nulla del suo lavoro. Un barista, intanto, trova una valigetta con 4 chili ci cocaina.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Episodio dal titolo “Il ladro onesto”. Il commissario ha recuperato il rapporto con Livia e ha capito che deve dare una svolta alla propria vita.

Hawaii Five-O, ore 21:20 su Rai 2

Ventiduesimo episodio della nona stagione, dal titolo “Mentori e allievi”. Adam e McGarrett indagano sulla sparizione sospetta di un agente dell’FBI.

Bodyguard, ore 21:20 su Rai 3

Nuovo episodio della serie TV con protagonista l’agente David Budd, veterano di guerra intricato in una vicenda intricata, che mette la sua vita in pericolo.

Il pesce innamorato, ore 21:20 su Canale 5

Leonardo Pieraccioni è uno scrittore che di colpo ottiene un gran successo e, subito dopo, decide di isolarsi tra i boschi. Torna però nella sua vita una donna conosciuta in una notte di passione, che porta con sé un figlio, forse il suo.

Battiti Live, ore 21:20 su Italia 1

Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

Cobra, ore 21:25 su Rete 4

Sylvester Stallone è Mario Cobretti, agente antiterrorismo noto come “Cobra”. Le missioni nelle quali si cimenta sono sempre le più incredibili e folli.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Le bellezze del nostro pianeta, messe in pericolo dalle azioni dell’uomo.

L’immortale, ore 21:30 su Tv8

Charly Mattei ha chiuso il proprio conto con la giustizia. Conduce una vita regolare ma si ritrova a dover difendere la propria vita e quella dei suoi cari da un passato burrascoso.

Cambia la tua vita con un click, ore 21:25 su Nove

Michael è un uomo molto stressato, che di colpo si ritrova tra le mani un telecomando in grado di gestire il tempo.