The Kissing Booth 2, il cast del film su Netflix

Il sequel del film "The Kissing Booth" sbarca su Netflix venerdì 24 luglio. La pellicola si basa sul romanzo di Beth Reekles. Ed è, ad oggi, uno dei contenuti Netflix più visti. Nel sequel, dopo l’estate, Elle Evans e Noah Flynn dovranno separarsi: Noah andrà a studiare ad Harvard, Elle affronterà l’ultimo anno di liceo. La ragazza si troverà in bilico tra una relazione a distanza, i preparativi per essere ammessa all’università e l’amicizia di Marco, il suo nuovo compagno. Riuscirà a resistere il loro amore?