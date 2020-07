Ryan Gosling e Chris Evans in un nuovo film di Netflix: "The gray man"

Ryan Gosling e Chris Evans appariranno in "The gray man", un nuovo film Netflix che sarà realizzato da Joe e Anthony Russo, già sceneggiatori e registi di una serie di film Marvel come "Captain America: The Winter Soldier" e "Avengers: Endgame". La pellicola potrebbe essere un grande successo cinematografico per il quale è stato previsto un budget da 200 milioni di dollari, tra i più alti per un film Netflix.