The Kissing Booth 2, svelata la data di uscita

La protagonista Joey King ha rivelato al pubblico la data di distribuzione delle pellicola durante una diretta sull’account YouTube di Netflix. The Kissing Booth 2 è l’atteso sequel del film uscito nel 2018 e basato sull’omonimo romanzo di Beth Reekles.

È il 2018 quando The Kissing Booth arriva su Netflix conquistando gli spettatori di tutto il mondo. Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi sono i protagonisti della pellicola diretta da Vince Marcello e basata sull’omonimo romanzo di Beth Reekles.

L’atteso The Kissing Booth 2 ha finalmente una data di distribuzione. Il sequel della pellicola targata Netflix si prepara a emozionare il pubblico, l’uscita è stata annunciata direttamente dalla protagonista tramite una diretta su YouTube .

In questo periodo l’emergenza legata al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) sta interessando anche l’organizzazione, la realizzazione e la distribuzione di numerose pellicole e serie televisive. Mentre alcune produzioni sono state costrette a fermarsi, come ad esempio quella della reunion di Friends, altre sembrerebbero procedere.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, le distribuzioni di alcuni film sono al momento confermate, tra queste troviamo Black Widow con Scarlett Johansson (le foto dell’attrice), la cui uscita è fissata per il 28 ottobre 2020 nelle sale cinematografiche inglesi e per il 6 novembre in quelle statunitensi.

Sul fronte delle serie televisive, Disney+ ha annunciato l’arrivo di Frozen 2: Dietro Le Quinte e Muppets Now, rispettivamente il 26 giugno e il 31 luglio 2020.

Nel frattempo procedono anche i lavori per i nuovi film, ad esempio poche ore fa il magazine Deadline ha svelato l’inizio della produzione di Good Bad & Undead con protagonisti Jason Momoa (le foto dell’attore di Aquaman) e Peter Dinklage, già colleghi sul set de Il Trono di Spade.