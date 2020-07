The Kissing Booth 2, fuori il trailer del film Netflix

Nel primo film Elle è una giovane ragazza che conduce una vita semplice, resa speciale dalla presenza del suo migliore amico. I due sono cresciuti insieme e si conoscono da sempre. Un’amicizia che vive anche di piccole regole, come il non raccontare a nessuno i propri segreti. A ciò si aggiunge però il fatto che il fratello di lui è totalmente off-limits per lei. Questi è il più bello della scuola ed Elle sa bene che non potrà mai esserci nulla tra loro, anche se non è immune al suo fascino.

I due iniziano dunque a frequentarsi in gran segreto, vivendo il loro amore nella speranza che nessuno riesca a scoprirli. C’è però in gioco la sua amicizia con Lee e presto o tardi Elle dovrà prendere una dura decisione.

Un film particolarmente apprezzato tra i giovani spettatori, che hanno potuto vederlo per la prima volta nel 2018. In quell’anno Netflix sottolineò come si trattasse di uno dei film originali più visti sulla piattaforma. Il primo film si basa sul romanzo di Beth Reekles e si conclude con la protagonista che deve dire addio, per ora, a Noah. Questi infatti parte per il college e il futuro della coppia è incerto. Gestire una relazione a distanza non è facile e sarà questo il tema del secondo film.