The Old Guard, Charlize Theron "annuncia" il sequel

Il grande successo della pellicola ha spinto l’attrice protagonista ad annunciare la possibilità di vedere un sequel, un desiderio che tutto il cast vuole esaudire

Uscito il 10 luglio su Netflix, “The Old Guard” è già diventato il film originale più visto di sempre sulla piattaforma di streaming. Un grande successo per Charlize Theron (FOTO) e per la produzione che hanno conquistato in poco più di dieci giorni il record di visualizzazioni. Proprio per questo motivo le indiscrezioni su un possibile sequel continuano a susseguirsi. Ora anche la protagonista e attrice premio Oscar Charlize Theron ne parla e ha svelato in una recente intervista che tutto il cast sarebbe favorevole ad un sequel di “The Old Guard”. “Ci stiamo riposando un attimo, ma dato che tutti noi vogliamo fare un sequel sono sicura che, al momento giusto, inizieremo quella conversazione”. Il cast di “The Old Guard” è composto da KiKi Layne, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, Marwan Kenzari e Harry Melling.

I record di "The Old Guard" e il processo di creazione dei personaggi Secondo i dati pubblicati da Netflix, "The Old Guard" ha raggiunto le case di 72 milioni di famiglie, tutto questo dopo solamente 8 giorni dalla sua uscita. Un grande successo per Gina Prince-Bythewood, prima regista nera ad entrare nella Top 10 e apprezzatissima sui social per aver rispettato la storia di Greg Rucka. Infatti la pellicola, basata sulla graphic novel del fumettista statunitense, ha trasportato l'essenza, il cuore e l'anima del fumetto in un film. Lo stesso Greg Rucka ha dichiarato: "Nella prima storia c'è un gruppo di persone che per ragioni che non sanno e non capiscono, non muoiono. Hanno attraversato i secoli, diventando i soldati più pericolosi che si possano immaginare". Netflix Italia ha pubblicato un video sul suo canale YouTube ufficiale in cui viene raccontato il processo di creazione di alcuni personaggi che nella pellicola hanno assunto maggior importanza. Il film racconta la storia di Andromaca "Andy" di Scizia, Booker, Joe e Nicky, guerrieri secolari con capacità di guarigione rigenerativa in grado di usare la loro vasta esperienza per aiutare le persone. Durante una missione le loro straordinarie capacità vengono scoperte e così l'ultima arrivata Nile e Andy dovranno scongiurare la possibilità che il loro dono venga replicato e sfruttato economicamente.