La pellicola, basata sulla graphic novel di Greg Rucka , vanta la regia di Gina Prince-Bythewood che ha trasportato l’essenza, il cuore e l’anima del fumetto in un film.

The Old Guard è la nuova pellicola targata Netflix con protagonista Charlize Theron , al suo fianco anche Luca Marinelli. Il film, distribuito sulla piattaforma di streaming il 10 luglio 2020, ha attirato la curiosità di tanti spettatori che hanno potuto abbracciare un universo in cui morte e combattimento si mescolano regalando una storia originale e accattivante.

Greg Rucka: le dichiarazioni del creatore del fumetto

Poche ore fa Netflix Italia ha pubblicato un video sul suo canale YouTube ufficiale in cui viene raccontato il processo di creazione che ha portato anche allo sviluppo di alcuni personaggi che nella pellicola hanno assunto maggior importanza, questa la trama presente nel filmato: “Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy . Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono”.

Il filmato pone l’accento sul ruolo ricoperto da Greg Rucka che ha dichiarato: “Nella prima storia c’è un gruppo di persone che per ragioni che non sanno e non capiscono, non muoiono. Hanno attraversato i secoli, diventando i soldati più pericolosi che si possano immaginare”.