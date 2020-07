The Old Guard, il video-selfie di Charlize Theron

L'attrice sudafricana ha aggirato il problema dei servizi fotografici complicati dalla pandemia con un lavoro "in solitaria" per Entertainment Weekly

Charlize Theron torna a farsi vedere a poche ore dall'uscita su Netflix del suo nuovo film " The Old Guard ": in catalogo dal 10 luglio, è un action-movie tratto dall'omonima graphic novel di Greg Rucka su un esercito di mercenari immortali capitanato dalla guerriera Andromaca di Scizia, la cui libertà è ora minacciata da un'altra creatura millenaria che serve nel corpo dei marines. Nell'esercito al servizio di Andromaca c'è spazio anche per il nostro Luca Marinelli .

A 44 anni, ormai sempre più specializzata in ruoli d'azione (dal sontuoso "Mad Max: Fury Road" in giù) Charlize Theron forse condivide il dono speciale del suo personaggio: per Entertainment Weekly ha accettato la sfida di farsi ritrarre in un servizio fotografico "ai tempi della pandemia", senza cioè poter impiegare troupe numerose e laboriose. Così ha fatto tutto da sola, producendo selfie e anche video-selfie: "Con gli autoscatti tutto bene, finché non mi hanno chiesto dei ritratti in movimento! E' difficile riprendersi e contemporaneamente cercare di venire bene". Il risultato potete giudicarlo da soli.