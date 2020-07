The Old Guard: gli allenamenti del cast per il film. VIDEO

Differenti stili di combattimento per la pellicola diretta da Gina Prince-Bythewood e basata sull'omonima graphic novel di Greg Rucka

Charlize Theron, Luca Marinelli, Kiki Payne, Matthias Schoenaerts e gli altri attori principali del cast della pellicola The Old Guard hanno affrontato un lungo e duro allenamento in vista delle riprese della produzione targata Netflix. La pellicola, diretta da Gina Prince-Bythewood, è basata sull’omonima graphic novel di Greg Rucka che ha avuto un ruolo fondamentale anche nello sviluppo del film.

Charlize Theron: “Quel livello di perfezione è davvero difficile da raggiungere” approfondimento The Old Guard con Charlize Theron: dal fumetto al film. VIDEO Poche ore fa Netflix Italia ha condiviso un video sul suo canale YouTube svelando aneddoti, curiosità e informazioni sulla preparazione degli attori. Il filmato, dalla durata di quasi tre minuti, porta il pubblico dietro le quinte del film. Charlize Theron, protagonista della pellicola nei panni di Andy, racconta il lavoro fatto per poter rendere perfetto il suo personaggio: “Ovviamente io dovevo combattere come qualcuno che sta combattendo da seimila anni e quel livello di perfezione è davvero difficile da raggiungere ma la squadra con cui ho lavorato in questo film mi ha fatto davvero focalizzare sui miei punti di forza”.