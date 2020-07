Charlize Theron si è cimentata con costanza nel mondo degli action negli ultimi anni, ottenendo un riscontro eccellente. Nel 2015 ha recitato in “ Mad Max: Fury Road ”, capolavoro di George Miller, al fianco di Tom Hardy. Un personaggio talmente iconico, il suo, da spingere il regista a creare un film prequel, nel quale però Charlize Theron non sarà presente.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a “Hollywood Reporter”, l’attrice ha parlato di svariati temi. L’intervistatore le ha chiesto di un possibile incontro/scontro sul set con Keanu Reeves, che i fan adorerebbero poter apprezzare in una pellicola: “Keanu è uno dei miei attori preferiti. Devono soltanto dirmi dove e quando e io ci sarò. Lo ammiro molto e sono grata d’aver potuto lavorare con lui in due film. ‘Atomica bionda’ è stato molto influenzato da ‘John Wick’. Magari potremmo mettere questi due personaggi insieme in una timeline che abbia senso”.

Nel 2017 è giunto al cinema “Atomica bionda”, successo di critica e pubblico, mentre nel 2020 è stato caricato su Netflix “ The Old Guard ”, film che vede nel cast anche Luca Marinelli. A ciò si aggiunge la saga di “Fast & Furious”, che l’ha vista fare il proprio ingresso nel 2017. Confermata la sua presenza anche nel nono capitolo della serie con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Charlize Theron, progetti futuri

Guardando ai film che verranno, Charlize Theron ha offerto qualche aggiornamento su “Atomica Bionda 2”. Ha infatti spiegato come attualmente la produzione sia in fase di sviluppo: “Questa è l’unica cosa positiva di questa quarantena. Avere la possibilità di sviluppare dei soggetti con gli scrittori via Zoom. Al momento stiamo attivamente sviluppando ‘Atomica Bionda 2’”.

In un’altra intervista, rilasciata a “Variety”, ha invece parlato del mondo Marvel e dell’universo cinematografico che da dieci anni ha conquistato il pubblico. In molti si sono chiesti se la sua mancata presenza in questo panorama fosse una scelta artistica. Nulla di più sbagliato: “Giuro che non mi è mai stato proposto nulla. Non sto mentendo. Va bene così. Sto ampliando la mia strada e creando da sola delle opportunità per me stessa”.