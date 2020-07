Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 21 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 21 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Big Game – Caccia al Presidente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Samuel L. Jackson interpreta il Presidente degli Stati Uniti. Dopo essere sopravvissuto a un attentato, si imbatte in un coraggioso ragazzino che lo aiuterà a mettersi in salvo.

Film comici da vedere stasera in TV

7 uomini a mollo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia sulle seconde occasioni. Un gruppo di uomini in crisi di mezza età decide di creare una squadra di nuoto sincronizzato.

Generazione 1000 euro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia sul precariato, che offre uno spaccato nella nostra società attraverso le storie di un gruppo di trentenni.

Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Terzo capitolo dell’action comedy di Eddie Murphy. Axel Foley torna in azione per catturare gli assassini del suo capo.

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Quattro coppie nascondono dei profondi segreti nei propri smartphone, la cui rivelazione porterebbe alla loro rottura. Una sera, impegnati in una cena di gruppo, viene proposto di leggere qualsiasi messaggio ad alta voce.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Les miserables, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Dramma musicale con Hugh Jackman, Anne Hathaway e Russell Crowe, tra gli altri. Premiato con 3 Oscar e altrettanti Golden Globe. Film tratto dal romanzo di Victor Hugo. Un ex detenuto ricostruisce una nuova vita sotto falso nome.

Being Flynn, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Robert De Niro è un poeta senzatetto, madre di Paul Dano, che lo ritrova dopo anni in un ricovero per clochard. I due avranno modo di conoscersi dopo che il padre lo ha abbandonato da piccolo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Red Dog – L’inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film di formazione che vede il piccolo Mick incontrare per un caso un cucciolo di Kelpie in una remota regione dell’Australia. I due stringeranno una profonda amicizia.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Macchine mortali, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Peter Jackson adatta l’omonimo romanzo, conducendo il pubblico in un futuro apocalittico. Le città sono state tramutate in giganteschi veicoli e due ragazzi lotteranno per avere salva la vita.

Film horror da vedere stasera in TV

Hereditary – Le radici del male, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Dopo la morte dell’anziana matriarca, il resto della famiglia Graham viene perseguitato da oscure minacce.

Film romantici da vedere stasera in TV

Baby Boom, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Diane Keaton e Harold Ramis in una divertente commedia romantica su carriera e maternità. La vita di una rampante manager di New York viene sconvolta da un improvviso affido di una bambina.

Yesterday, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Danny Boyle dirige una commedia romantica scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, il mondo sembra aver dimenticato i Beatles. Tutti, tranne un giovane cantautore che diventerà ben presto una star con i loro successi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Zero Dark Thirty, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un Oscar per il thriller di Kathryn Bigelow con Jessica Chastain. È la storia delle indagini portate avanti per anni per la cattura di Osama Bid Laden.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Hulk, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Eric Bana veste i panni di uno dei miti della Marvel: Hulk. Lo scienziato Bruce Banner viene colpito dai raggi gamma durante un esperimento, tramutandosi in una creatura guidata unicamente dalla rabbia.

Film biopic da vedere stasera in TV

Boyhood, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film pluripremiato e toccante, che racconta in modo innovativo la crescita di un bambino. Film girato in oltre 12 anni con lo stesso cast.

I programmi in chiaro

The Resident, ore 21:25 su Rai 1

Quarto episodio della seconda stagione, dal titolo “Questione di tempo”. Bell stringe un accordo segreto con la QuoVadis, garantendo all’azienda l’esclusiva per la fornitura di dispositivi medici.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:45 su Rai 2

Semir, Paul e Jenny vanno a una festa di Carnevale. Di colpo si ritrovano a essere derubati da alcuni clown mascherati.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi caldi della società italiana.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce l’edizione italiana di uno degli show più noti al mondo, nel quale grandi atleti e non solo provano a battere dei record mondiali.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nono episodio della sesta stagione, dal titolo “Dipendenze”. Nel tentativo di salvare qualcuno vicino a lui, Antonio attraversa la linea che mette a rischio l’intera squadra.

Viaggi di nozze, ore 21:25 su Rete 4

Film cult di Carlo Verdone, che mostra alcune strambe coppie impegnate in viaggi di nozze. Dal dottore maniacale al figlio incastrato col padre malato, fino al coatto.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Una calda estate, ore 21:30 su Tv8

Margherita, Viviane e Anabel si conoscono fin da giovani. Sono migliori amiche, sempre pronte ad aiutarsi in fatto di lavoro, passioni e amore.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, ore 21:25 su Nove

Primo capitolo tratto dalla saga di romanzi fantasy. Percy Jackson scopre d’essere un semidio, accusato però da Zeus d’aver commesso un furto. Si cimenterà così in un viaggio fantastico e pericoloso.