Yesterday, come sarebbe il mondo senza i Beatles

Dal regista premio Oscar Danny Boyle in prima visione su Sky Cinema Uno lunedì 20 luglio un omaggio ai Fab Four: una commedia musicale sulla lunga e tortuosa strada che porta all’amore

approfondimento

“Yesterday”, la trama del film

Jack Malik è un giovane cantautore che vive in una cittadina di mare inglese. I suoi sogni di gloria stanno sfumando, nonostante il sostegno della sua migliore amica, che è anche la sua manager. Ma dopo un singolare incidente in autobus, nel corso di un misterioso blackout globale, Jack si risveglia e scopre che per il mondo intero i Beatles non sono mai esistiti.

Così, un po’ come Troisi in una scena cult di Non ci resta che piangere, può intonare la splendida “Yesterday” come se fosse sua. Allora non può resistere alla tentazione di riciclare il repertorio della più grande band di tutti i tempi. E nonostante il suo look deprimente, il modesto appeal e i sensi di colpa, in poco tempo diventa un’acclamata rockstar, anche grazie all’aiuto di un cantautore famoso come Ed Sheeran, che interpreta praticamente se stesso.