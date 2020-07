Uno squalo bianco ha impedito la possibilità di assistere ad una reunion dei Beatles. La clamorosa rivelazione è di Ringo Starr, storico batterista della band e che il 7 luglio compirà 80 anni. In un’intervista inedita, conferma che pochi anni dopo la separazione fu chiesto ai Beatles di tornare insieme per un unico grande spettacolo. L’offerta era di 50 milioni di sterline e arrivò da Bill Sargent. All’epoca i quattro membri del gruppo ne parlarono e ci fu davvero la possibilità di rivedere i Beatles. Era il 1976 e nonostante la profonda spaccatura interna, i Fab Four decisero di parlarne per capire se l’idea dietro quell’offerta fosse davvero valida. Tutto saltò quando John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison scoprirono che prima del loro show ci sarebbe stato un combattimento di wrestling tra un uomo e uno squalo bianco. Lo spettacolo prevedeva che l’uomo dovesse mordere l’animale, uno scenario che spinse i Beatles a rifiutare la proposta. “Ci siamo sentiti telefonicamente per capire il progetto. Decidemmo di non farlo perché lo spettacolo iniziale era folle”.

“Non pensavo che “Abbey Road” sarebbe stato il nostro ultimo album”

Fu quella l’unica occasione per una possibile reunion dei Beatles (le frasi più belle delle loro canzoni) prima della morte di John Lennon. “Se John e George non fossero morti, c’era sicuramente una possibilità. Paul ed io siamo ancora in viaggio. John sarebbe stato ancora sulla strada. Non so di George. Faremmo ancora quello che amiamo fare. Forse separatamente, forse insieme. Nessuno potrà mai saperlo. Quando abbiamo finito Abbey Road non me ne sono andato pensando che sarebbe stato l’ultimo album. Ho pensato ‘Torneremo tra qualche mese e faremo un altro disco’. Non ho lasciato lo studio pensando che sarebbe stato l’ultimo disco che avremmo mai fatto. Non l’ho mai pensato. Non pensavo che sarebbe stata l’ultima volta che avremmo mai fatto un tour insieme”, queste le parole di Ringo Starr.

Gli 80 anni di Ringo Starr

I Beatles si sono separati nel 1970, un anno dopo aver registrato l’album “Abbey Road”. Per Ringo Starr però si è sempre trattato di uno stop temporaneo e non definitivo. La speranza era quella di tornare prima o poi in studio o in tour. Intanto per i fan dei Beatles è prevista una piccola reunion proprio in queste ore quando il batterista festeggerà i suoi 80 anni con un grande live su YouTube. All’evento infatti sarà presente anche Paul McCartney. Lo spettacolo, chiamato “Big Birthday Show”, sarà trasmesso su YouTube e vedrà la partecipazione di artisti come Sheryl Crow, Gary Clark, Jr., Sheila E, Ben Harper, Steve Earle, Peter Frampton e Judy Collins. Il gran finale sarà una nuova versione di "Give More Love", il singolo contenuto nell'omonimo album uscito nel 2017: a suonarla con Ringo ci saranno anche Jackson Browne, Jeff Bridges, Elvis Costello e tanti altri amici. Durante l’intervista Ringo Starr ha spiegato di adorare i compleanni e che per questa speciale occasione aveva in mente da tempo di organizzare uno spettacolo unico. Sarà un’ora di musica e parole condite da una raccolta fondi per supportare le associazioni David Lynch Foundation, Black Lives Matter Global Network, MusiCares e WaterAid.