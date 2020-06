Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 18 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 18 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’intruso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller psicologico con Dennis Quaid. Una coppia di giovani sposi acquista una casa in campagna ma l’ex proprietario non sembra intenzionato ad andare via.

City of lies – L’ora della verità, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Johnny Depp e Forest Whitaker in un thriller che propone un duplice mistero all’interno del mondo del rap. Un detective e un reporter indagano sugli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’altra donna del re, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Natalie Portman e Scarlett Johansson sono sorelle e rivali in questo film ambientato nell’Inghilterra del ‘500. Maria e Anna Bolena si contendono il cuore di Enrico VIII, interpretato da Eric Bana.

Papillon, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Remake del film cult del 1973, con Charlie Hunnam e Rami Malek. Il giovane Henri Charriere, condannato ingiustamente all’ergastolo, tenta un’impossibile fuga da un campo di lavoro.

Jane Eyre, ore 21:15 su Premium Emotion

Franco Zeffirelli dirige il premio Oscar William Hurt e Charlotte Gainsbourg. Si tratta della trasposizione del celebre romanzo di Charlotte Bronte.

Film comici da vedere stasera in TV

Topkapi, ore 21:15 su Classic Collection

Oscar a Peter Ustinov per questa rocambolesca commedia. Un ladro e un’affascinante avventuriera progettano il furto di un pugnale molto prezioso. Un piano complicato da una serie di incredibili errori.

Restiamo amici, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Michele Riondino, Alessandro Roja e Libero De Rienzo in una divertente commedia. Due amici organizzano una truffa per ottenere un’eredità. Vengono però travolti da una serie di imprevisti.

40 giorni e 40 notti, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Josh Hartnett è il protagonista di questa commedia romantica. Ha deciso di fare voto di castità dopo la fine della sua ultima relazione. Per 40 giorni e notti rinuncerà al sesso ma l’incontro con Erica complicherà le cose.

Cattivi vicini 2, ore 21:15 su Premium Comedy

Tornano i protagonisti di “Cattivi vicini”. Questi dovranno fare i conti con un nuovo vicinato. Una confraternita femminile è pronta a rendere la loro vita un inferno.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Fuga dal pianeta Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’astronauta Scorch Supernova risponde a una chiamata d’emergenza proveniente da un pianeta sconosciuto. Si tratta della Terra. Cade però vittima di una trappola.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Backtrace, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film con Sylvester Stallone e Matthew Modine. Un detenuto ha perso la memoria e riceve un siero sperimentale con effetti imprevedibili.

Senza tregua 2, ore 21:15 su Premium Energy

Action-thriller che vede come protagonista un ex marine in missione in Asia. Questi dovrà riuscire a sfuggire da un gruppo di mercenari che intende ucciderlo. Sequel di “Senza tregua”.

Film horror da vedere stasera in TV

Escape Room, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sei sconosciuti devono sfruttare il proprio ingegno per riuscire a risolvere degli enigmi per uscire vivi da una serie di stanza chiuse ermeticamente.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Dragonheart, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Fantasy diretto da Rob Cohen, con Dennis Quaid e Julie Christie. Pellicola ambientata nel I secolo d.C., quando un cavaliere si allea con l’ultimo drago sulla Terra per sconfiggere un crudele tiranno.

Harry Potter e i doni della morte: Parte I, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Prima parte dell’ultimo capitolo della saga cinematografica di Harry Potter, tratta dai romanzi di J. K Rowling. Harry è in fuga e Voldemort è ormai potente e con al fianco un grande esercito. Il ministero è compromesso ma lui ha un piano: trovare e distruggere tutti gli Horcrux.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Le crociate, ore 21:14 su Premium Cinema

Un crociato fa ritorno in Francia dopo aver combattuto in Oriente, sostenendo d’essere il padre di Baliano, maniscalco costretto a fuggire dal proprio villaggio. I due partiranno per la Terra Santa, prendendo parte alle crociate.

I programmi in chiaro

Che Dio ci aiuti, ore 21:25 su Rai 1

Quinto episodio della quinta stagione della fiction “Che Dio ci aiuti”, dal titolo “Basta un click”. Suor Angela e Suor Costanza attendono l’arrivo di una nuova novizia, mentre Nico apprendere da Asia una notizia sconvolgente.

Paradise Beach – Dentro l’incubo, ore 21:20 su Rai 2

Una giovane tenta di superare la morte della madre raggiungendo una spiaggia segreta che lei adorava. Proprio qui però si ritroverà coinvolta in una lotta per la sopravvivenza con un enorme squalo bianco.

Ogni cosa è illuminata, ore 21:20 su Rai 3

Camilla Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che si sta dimostrando sempre più imprevedibile.

New Amsterdam, ore 21:21 su Canale 5

Episodio 14 della seconda stagione di “New Amsterdam”, dal titolo “Sababth”. Il sergente Todd informa Max che per pareggiare il bilancio dovrà tagliare due milioni di spese.

Emigratis, ore 21:30 su Italia 1

Continuano le avventure di Pio e Amedeo in giro per il mondo. Il loro stile di vita non cambia. Ovunque si trovino, il compito è quello di individuare qualcuno che possa pagare al loro posto.

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, che tratta i temi caldi della settimana, sociali, politici e di cronaca.

Chernobyl, ore 21:15 su La7

Miniserie in prima TV dedicata alla catastrofe della centrale nucleare ucraina di Cernobyl, che ha sconvolto il mondo.

Un’estate da ricordare, ore 21:30 su Tv8

Commedia romantica con protagonisti Zoe e Luke. Quando frequentavano un campo estivo non riuscirono a scambiarsi il loro primo bacio. Si ritrovano nuovamente dopo 15 anni.

Restaurant Swap - Cambio ristorante, ore 21:25 su Nove

Lo chef campano Gino D’Acampo arriva in svariate città italiane e propone una sfida tra due ristoranti agli antipodi.