No Time To Die, anticipata la data d'uscita dell'ultimo 007

L'arrivo al cinema di “No Time To Die” era stato rinviato a novembre 2020 a causa del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). I fan hanno dovuto accettare una prolungata attesa per poter gustare l'ultimo capitolo di 007 con Daniel Craig nei panni dell'agente più famoso della storia del cinema, James Bond.

Il cambio data sembra però essere qualcosa al quale doverci abituare. Pare accadrà infatti sempre più spesso in questo 2020. Le case di distribuzione continuano a dare la caccia ai giusti slot per l’arrivo in sala. Un discorso che vale anche per “No Time To Die”. La pellicola ha preso lo spazio occupato in precedenza da “Godzilla Vs Kong”, ovvero il 20 novembre. Una data che riguarda gli Stati Uniti. Differente invece l’uscita per il Regno Unito. In patria infatti James Bond giungerà il 12 novembre 2020. In precedenza era prevista la sua proiezione a partire dal 25 novembre.

A dare la notizia sui canali ufficiali è la stessa produzione. Non si specifica però alcuna data precisa per l’Italia. È possibile che si segua la scia europea indicata per il Regno Unito. Si attendono però ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.