Il regista propone un action fantascientifico, con John David Washington e Robert Pattinson alle prese con la minaccia di una “Guerra Quantica”. In attesa di vedere il film in sala, il cineasta ci racconta i segreti di una scena davvero spettacolare

C’è grande attesa per “Tenet”, ultimo film dell’acclamato regista Christopher Nolan, che ha come protagonisti John David Washington e Robert Pattinson. Una pellicola dalla trama complessa, come da tradizione per i film di Nolan, che ha confuso anche i due attori chiave. Nel secondo trailer ufficiale rilasciato si vede Washington chiedere a Pattinson se intenda davvero far schiantare un aereo: “Ma non stando in aria, - la sua risposta – niente di drammatico”.

Le cose potrebbero essere andate proprio in questo modo quando Nolan ha presentato l’idea della scena ai suoi produttori. Non vi sono infatti effetti digitali. Il regista ha davvero fatto schiantare un aereo. In merito si è espresso John David Washington: “Era un vero aereo e quello contro cui si è schiantato è un vero edificio. Abbiamo assistito alle riprese della scena ed è stato epico. Una volta gridato ‘stop’, abbiamo applaudito tutti. Tutto ciò che vedete, è successo realmente”.