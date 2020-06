Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 13 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 13 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Gli uomini d’oro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film che ripercorre le gesta di un gruppo di ladri improvvisati nella Torino degli anni ’90, con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli. Due impiegati decidono di mettere in atto una rapina al loro furgone valori. Qualcosa però andrà storto e l’avidità avrà la meglio. Tratto da una storia vera.

Half Light, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Demi Moore in un thriller dalle tinte horror. Una scrittrice si ritira su di un’isola scozzese, col chiaro intendo di superare il dolore per la morte di suo figlio. Qui incontra il giovane e affascinante guardiano del faro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

C’era una volta a… Hollywood, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Quentin Tarantino ci porta nella Hollywood d’oro, anche se mostrandocene i lati nascosti. I protagonisti sono Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, ovvero una star sul viale del tramonto e la sua controfigura. Sullo sfondo delle loro giornate vi è la creazione della temibile Manon’s Family.

Il primo re, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Matteo Rovere narra a suo modo il mito di Romolo e Remo. Un film epico che ha come protagonisti Alessandro Borghi e Alessio Lapice. I due fratelli fuggono da Alba Longa e si avventurano in un lungo viaggio per compiere il loro destino.

A Star is Born, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Remake di un celebre classico, con Lady Gaga e Bradley Cooper. Un cantante rock dipendente da alcool e droga conosce una giovane promessa della musica. La aiuta a emergere e se ne innamora, trascinandola però nel suo mondo oscuro.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Alita – Angelo della battaglia, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Film di Robert Rodriguez, tratto dall’omonimo manga. Uno scienziato individua tra i rottami ciò che resta di un cyborg. Dopo molto lavoro lo trasforma in una macchina perfetta. Prodotto da James Cameron, vanta un cast con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly e Mahershala Ali.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana II – Il dono del serpente, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Secondo capitolo della saga fantasy tratta dai romanzi di Lene Kaaberbol. Dina unisce le proprie abilità soprannaturali con quelle di suo padre. Il suo obiettivo è sfidare il malvagio Drakan.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sabotage, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Arnold Schwarzenegger in un action ambientato nel mondo dei cartelli della droga. Una squadra di agenti speciali effettua un raid contro una base di narcotrafficanti. Un’azione che si tramuta ben presto in un massacro.

211 – Rapina in corso, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Nicolas Cage in un action ispirato a una delle più violente sparatorie della storia degli Stati Uniti. Due poliziotti di pattuglia si ritrovano per caso a dover fronteggiare una rapina a mano armata, ignari di cosa li aspetti.

Conan il distruttore, ore 21:14 su Premium Energy

Film con Arnold Schwarzenegger che interpreta Conan, cavaliere senza macchia. Questi scorta una giovane fanciulla in una pericolosa missione.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un’avventura, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Michele Riondino e Laura Chiatti in una commedia romantica che si muove sulle note di Battisti e Mogol. Film ambientato nella Puglia degli anni ’70, quando la ribella Francesca torna nel proprio paesino di nascita, con il giovane Matteo che intende riconquistarla.

Le parole che non ti ho detto, ore 21:14 su Premium Emotion

Film tratto da un romanzo di Nicholas Sparks, con Kevin Costner e Robin Wright. Theresa trova una bottiglia su una spiaggia. Al suo interno vi è un messaggio misterioso.

Film comici da vedere stasera in TV

Bomber, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Bud Spencer e Jerry Calà in una commedia sul mondo della boxe. Il primo interpreta un ex pugile che vede qualcosa in un giovane talento. Decide così di allenarlo per farlo diventare un campione sul ring.

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Black comedy in stile inglese, che vede uno scrittore deciso a ingaggiare un killer per farsi uccidere. Cambierà però idea, scoprendo come l’assassino sia intenzionato a rispettare gli accordi presi.

Come ammazzare il capo 2, ore 21:15 su Premium Comedy

Sequel della celebre commedia. Nick, Kurt e Dale intendono avviare una propria impresa. Vengono però truffati da un finanziatore. In questo secondo capitolo torna Jennifer Aniston, particolarmente apprezzata dai fan nel primo film.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Shazam!, ore 21:14 su Premium Cinema

Billy ha soltanto 14 anni e di colpo scopre d’avere la capacità di trasformarsi nel supereroe Shazam. Sarà così chiamato a sconfiggere le forze del male, guidate dal dottor Sivana.

I programmi in chiaro

Napoli - Inter (diretta), ore 20:35 Rai 1

Su Rai 1 va in onda, in diretta, la partita di calcio Napoli - Inter, semifinale ritorno di Coppa Italia.

Petrolio antivirus, ore 21:05 Rai 2

Le inchieste di Duilio Giammaria dedicate ai grandi temi dello scacchiere politico, sociale, economico e scientifico internazionale.

Aspettando le parole, ore 20:30 Rai 3

Massimo Gramellini torna con tante straordinarie storie di vita quotidiana, in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: Coronavirus.

Stasera Italia: Weekend Speciale, ore 21:25 Rete 4

Edizione del fine settimana di “Stasera Italia”, programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all'attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Ciao Darwin 7 - La resurrezione, ore 21:20 Canale 5

Lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis. Una sfida antropologica tra due squadre antitetiche che si sfidano scherzosamente: chi premierà la selezione naturale teorizzata da Darwin?

Il mio amico Nanuk, ore 21:30 Italia 1

Film del 2014 diretto da Roger Spottiswoode e Brando Quilici, con Dakota Goyo e Goran Visnjic. Luke ha da poco lasciato Vancouver trasferirsi nel Canada settentrionale, a due passi dalle distese di ghiaccio dove il padre esploratore è morto durante una tempesta. È lì che avrà inizio una sincera e commovente storia di amicizia tra il ragazzo e un cucciolo di orso bianco.

Caccia al ladro, ore 21:15 La7

Film di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Charles Vanel e Grace Kelly. La nuova e serena vita di John, un tempo tra i ladri più esperti sulla piazza, viene stravolta da alcuni furti che sembrano essere stati realizzati da lui. Chi vuole incastrarlo?

Il collezionista di ossa, ore 21:30 Canale 8

Regia di Phillip Noyce, con Denzel Washington e Angelina Jolie. Denzel Washington è un detective paralizzato, che guida dal suo letto una giovane e determinata agente, Angelina Jolie, nella ricerca di un terribile serial killer.

La vendetta di Carter, ore 21:25 Nove

Regia di Stephen Kay, con Sylvester Stallone, R.Leigh Cook. Rabbia e voglia di vendetta guidano il sicario di uno strozzino alla ricerca dei responsabili della morte del fratello.

