Blade, ecco come sarà Mahershala Ali nel film. FOTO

Un progetto che ha anche la benedizione di Snipes, che ha voluto porre un freno alle polemiche dei fan di vecchia data: “Congratulazioni a Mahershala Ali, un artista straordinario e di talento, il cui lavoro voglio godermi per molti anni a venire. Un giorno lavoreremo insieme. Sono grato per tutto il supporto dei fan. Non preoccupatevi, questa non è la fine della storia”.

I fan sono curiosi e, come avvenuto con “ The Batman ” di Robert Pattinson , alla ricerca di curiosità, indiscrezioni e foto. Negli ultimi mesi i lavori sono stati interrotti a causa dell’emergenza coronavirus, ma Mahershala Ali pare voglia dare un chiaro segnale agli appassionati del genere. Qualcosa si sta muovendo intorno al progetto “Blade”.

Mahershala Ali è pronto a interpretare Blade nell’omonimo film, che segnerà il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel. Non vi sono molti dettagli sul reboot del film, che negli anni ’90 aveva come protagonista Wesley Snipes . Pare si tratti di un ruolo che Ali ha voluto fortemente.

Blade, le ultime news

Tutto ciò che i fan sanno del reboot di “Blade” rientra nel novero delle indiscrezioni, a partire dalla data d’uscita al cinema. Il nuovo capitolo, con protagonista Mahershala Ali, potrebbe giungere sul grande schermo il 7 ottobre 2022. Una data indicata da Charles Murphy, non confermata e che potrebbe non essere più valida, considerando l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). I fan potrebbero dunque dover aspettare fino al 2023.

Alle indiscrezioni si aggiunge quella relativa al possibile villain del film. Si tratta di Deacon Frost, personaggio che potrebbe avere il volto di John Boyega, noto al grande pubblico come il Finn della trilogia di “Star Wars” di J. J. Abrams. Nella prima trilogia l’attore scelto fu Stephen Dorff, vampiro playboy ossessionato dalla volontà di controllare la razza umana.

La data indicata sarebbe l’unica disponibile nel 2022, incastrandosi con altri titoli, da “Thor: Love and Thunder” a “Black Panther 2”. Tutto questo però rientra in un’analisi dei calendari precedente al lockdown. Da allora infatti i programmi della Marvel sono stati modificati.

Chi è Blade

Quello di Blade è uno dei personaggi più amati dell’universo fumettistico Marvel. Il suo vero nome è Eric Brooks ed è apparso per la prima volta nella serie “The Tomb of Dracula”, del 1973. È in seguito divenuto protagonista di una serie tutta sua.

Il pubblico conosce e apprezza principalmente la trilogia con protagonista Wesley Snipes, ma nel 2006 è stata avviata anche una serie TV. Nato in Gran Bretagna nel 1929, ottiene i suoi poteri fin da bambino. Sua madre viene infatti morsa dal medico che avrebbe dovuto farla partorire. I poteri del vampiro si trasferiscono dunque al piccolo, che è per metà umano e per metà vampiro. Nel suo universo narrativo è noto come il “diurno”.