Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 31 maggio

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il mistero della casa del tempo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jack Black e Cate Blanchett in un intrigante fantasy targato Eli Roth. Lewis è un giovane orfano che si trasferisce nella casa dell’eccentrico zio, scoprendo però un mondo di incantesimi e streghe.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La grande bellezza, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Premiato agli Oscar del 2014 come miglior film straniero, “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino è un cult con protagonista Toni Servillo. Questa è la versione integrale, con alcune scene tagliate. Si mostra in questo film la degenerazione della borghesia romana, attraverso lo sguardo di uno scrittore.

L’alba della libertà, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Christian Bale protagonista del dramma bellico di Werner Herzog, tratto da una storia vera. Un aviatore americano viene catturato dai Vietcong. Organizza la fuga con il resto dei prigionieri.

Confine a nord, ore 21:14 su Premium Emotion

Austen è un ragazzino che viene spedito dal padre a vivere in una fattoria. Si ritrova così insieme ai propri eccentrici nonni. Scoprirà dei segreti sulla sua famiglia rimasti a lungo nascosti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fuga da Alcatraz, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Cult assoluto con Clint Eastwood. Questi è un detenuto in fuga da quella che è nota come la prigione inespugnabile, Alcatraz, gestita da un folle sadico.

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action bellico con Gerard Butler e Gary Oldman. Il capitano di un sottomarino statunitense deve riuscire a scongiurare un colpo di Stato in Russia. Questo potrebbe infatti dare il via alla Terza Guerra Mondiale.

Fast & Furious – Solo parti originali, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Quarto capitolo della celebre saga di “Fast & Furious” con Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez. Dominic Toretto fa ritorno a Los Angeles, con lo scopo di vendicare un’amica perduta. Qui ritrova Brian.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il Grinch, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione incentrato sul personaggio del racconto del Dr. Seuss. Il Grinch detesta il Natale e lo spirito natalizio. Elabora dunque un piano per rovinarlo a tutti gli altri.

Film thriller da vedere stasera in TV

Widows – Eredità criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller diretto da Steve McQueen, con protagonisti Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell e Liam Neeson. Quattro vedove dovranno superare molti ostacoli per riuscire a portare a termine la rapina ordita dai loro mariti.

Film comici da vedere stasera in TV

Destinazione matrimonio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Keanu Reeves e Winona Ryder in una commedia romantica esilarante. Lindsay e Frank si incontrano a un matrimonio e si odiano fin da subito. Il loro odio per la situazione riesce però a unirli in maniera a dir poco insolita.

Nobili bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Debutto alla regia per Antonio Pisu, che dirige Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini. Film ambientato nel 1944, quando la decadente famiglia Martellini accoglie in casa propria tre ebrei in fuga con una valigia piena d’oro.

10 giorni senza mamma, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini in un’esilarante commedia. Una madre decide di prendersi una pausa e partire, lasciando il marito da solo, per 10 giorni, a gestire lavoro, casa e figli.

Parto col folle, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia esilarante con Zach Galifianakis e Robert Downey Jr., dal regista di “Una notte da leoni”. Assurda avventura on the road con protagonisti due sconosciuti costretti a viaggiare insieme.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Lanterna verde, ore 21:15 su Premium Cinema

Parallax minaccia di distruggere l’Universo, il che pone la salvezza di tutto il genere umano e non solo nelle mani di Lanterna Verde, celebre personaggio del mondo DC, intrepretato da Ryan Reynolds, sul set al fianco dell’attuale moglie Blake Lively.

L’uomo d’acciaio, ore 21:07 su Premium Cinema +24

Film dedicato alla figura di Superman, interpretato da Henry Cavill. Se ne raccontano le origini, a partire dalla distruzione di Krypton, suo pianeta d’origine, dal quale suo padre lo ha salvato, spedendolo sulla Terra, dov’è cresciuto come un umano.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il re scorpione 4 – La conquista del potere, ore 21:14 su Premium Energy

Quarto capitolo della saga, che vede Victor e Drazen in viaggio alla ricerca dell’Urna dei Re. Al suo interno dovrebbero essere celati poteri illimitati.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 Rai 1

Fiction Rai 1, episodio “Bugie in regola” - Lisa, vedova e con due figli, per ottenere un posto di lavoro presso lo studio del cinico avvocato Enrico Vinci è costretta a mentire sulla sua vita privata.

Hawaii Five-0, ore 21:05 Rai 2

Serie televisiva americana, reboot di “Hawaii Squadra Cinque Zero”. Stagione 9, episodio 13 “Verso il fondo” - Dopo il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia, la squadra indaga sull'equipaggio di un laboratorio sottomarino. Le indagini portano a una sorprendente scoperta.

Un giorno in pretura, ore 21:20 Rai 3

“Cella liscia n.3 / La stanza del piacere” - Il caso di Giuseppe Bigella, che si è autodenunciato per l'uccisione di Marco Erittu. A seguire, il delitto di un ingegnere di Alessandria nell'estate 2016.

Le ali della libertà, ore 21:25 Rete 4

Film di Frank Darabont, con Tim Robbins e Morgan Freeman. Andy Dufresne viene condannato, benché innocente, a due ergastoli e al carcere duro. In prigione stringe amicizia con Red, sperimenta la brutalità della vita dietro le sbarre e per 19 anni sogna la libertà.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:30 Italia 1

Film commedia diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, con Ed Helms, Christina Applegate e Skyler Gisondo. Rusty Griswold, giovane padre di famiglia, decide di sorprendere la moglie Debbie e i due figli con una vacanza diversa dal solito. Noleggia un'auto super accessoriata e parte in compagnia dei cari verso una lunga serie di disavventure.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume - Azione e reazione, ore 21:30 Canale 8

Sesta commedia targata Sky Cinema ispirata ai racconti di Marco Malvaldi. La morte di un turista avvia le indagini della Fusco e il bar di Massimo è al centro della scena del crimine.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

Il reality di Francesco Panella con protagonisti i ristoratori italiani immigrati all’estero.

