Henry Cavill in trattativa per tornare nei panni di Superman

L’attore di recente apprezzato nella serie tv The Witcher sarebbe stato contattato per indossare di nuovo la calzamaglia del supereroe, anche se non è attualmente in programma un film standalone dedicato al celebre personaggio.

Henry Cavill: Superman… di nuovo?



Una notizia a sorpresa ha creato fermento fra i fan dei supereroi targati DC Comics: Henry Cavill sarebbe in trattative per tornare a interpretare il personaggio di Superman.



Lo scoop di Deadline, nonostante l’assenza di dettagli precisi, ha dato il via a una serie di congetture su quale potrebbe essere l’occasione per convincere l’attore americano, di recente protagonista della serie tv già cult The Witcher, a vestire nuovamente la calzamaglia dell’uomo d’acciaio.



Una cosa è certa: al momento non è in lavorazione alcun film standalone dedicato al personaggio di Superman. È piuttosto probabile che Cavill possa riprendere il ruolo di Superman in un cameo in una delle prossime produzioni DC Comics.



Tra i possibili candidati ci sono Aquaman 2, Shazam! 2 e The Suicide Squad. I primi due sono i sequel, mentre l’ultimo è il reboot di recenti film di successo, che hanno convinto la DC Comics a rilanciare con maggiore convinzione il proprio “pacchetto” di personaggi con superpoteri.



Una teoria alternativa



Circola anche una teoria alternativa a proposito del ritorno di Cavill come Superman. La possibilità di vedere finalmente il tanto chiacchierato Snyder’s cut di Justice League si sta finalmente concretizzando grazie all’interessamento dei fan. Il regista ha annunciato durante un “watch party” di Justice League che la versione originale del film sarà distribuita in esclusiva nel 2021 su HBO Max, forse come miniserie.



C’è quindi chi ha ipotizzato che l’attore potrebbe essere stato ricontattato per girare dei reshoot così da completare la versione alternativa del film tanto agognato dai fan di Zack Snyder e della DC Comics.



Henry Cavill, una vita da Superman



Henry Cavill, che già nel 2004 era stato in lizza per interpretare il supereroe per antonomasia in Superman Returns di Bryan Singer, salvo poi essere scartato a favore di Brandon Routh, ha per la prima volta vestito i panni di Clark Kent ne L’uomo d’acciaio di Zack Snyder, del 2013.



Anche se negli anni successivi non è stato realizzato un sequel del film, Henry ha comunque interpretato altre volte il personaggio che lo ha portato alla fama: nel 2016 faccia a faccia con Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice e nel 2017 nel film “allstar” Justice League. In entrambi i casi è stato di nuovo diretto da Snyder.



In seguito, nonostante fosse già previsto un cameo di Cavill in Shazam!, il rapporto con la DC Comics si è interrotto, ma chissà che la pubblicazione dello Snyder’s Cut e questa misteriosa nuova apparizione con calzamaglia e mantello non possano segnare un ritorno di questo amatissimo Superman nel lungo periodo.



