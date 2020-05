Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 16 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 16 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rambo – Last Blood, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quarto capitolo dedicato al celebre personaggio di Sylvester Stallone. Dopo aver detto addio alla propria vita violenta, Rambo è chiamato a tornare a combattere. Deve recarsi in Messico per salvare la nipote rapita da una banda criminale.

Agente 007, si vive solo due volte, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Sean Connery interpreta James Bond per la quinta volta. L’agente 007 deve evitare una Guerra mondiale, sfidando il nemico all’interno di un vulcano spento.

Blitz, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham in un action ambientato a Londra. Un poliziotto spietato è sulle tracce di un pericoloso serial killer. Questi sceglie le proprie vittime unicamente tra le forze dell’ordine.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Un affare di famiglia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film premiato con la Palma d’Oro a Cannes. Una famiglia molto povera accoglie una bambina abbandonata dai propri genitori. Il suo arrivo però farà emergere un’inattesa verità.

Il petroliere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Oscar per Daniel Day-Lewis, così come alla fotografia per questo capolavoro di Paul Thomas Anderson. Un modesto minatore acquista un giacimento petrolifero, trasformandosi in un losco affarista.

Espiazione, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Oscar per questo intenso dramma con Keira Knightley, Saoirse Ronan e James McAvoy. Una giovane ragazza accusa di stupro il fidanzato della sorella, innocente. Una colpa per la quale non riuscirà mai a darsi pace.

Film comici da vedere stasera in TV

10 giorni senza mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini in una commedia campione d’incassi. Giulia decide di concedersi una meritata vacanza. Saluta la propria famiglia e lascia i suoi tre figli con il marito, che dovrà gestire famiglia e lavoro.

Questo pazzo sentimento, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Bette Midler e Dennis Farina in una commedia che li vede nei panni di uno scrittore e attrice. Un tempo sposati, sono ormai divorziati da anni. Si ritrovano però al matrimonio della figlia, al fianco dei nuovi partner.

Masterminds – I geni della truffa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Zach Galifianakis, Owen Wilson e Kristen Wiig in una commedia irresistibile. L’autista di un furgone blindato accetta di derubare la propria compagnia pur di far colpo su una ragazza.

Modalità aereo, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell’aeroporto entrano in possesso del cellulare di un ricco imprenditore. Si vendicano così della sua arroganza.

Croce e delizia, ore 21:15 su Premium Cinema

Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann ritraggono l’amore di una coppia gay con grande ironia, scardinando gli equilibri delle rispettive famiglie.

Dark Shadows, ore 21:14 su Premium Energy

Commedia e fantasy si uniscono in questo film di Tim Burton, che ha come protagonista Johnny Depp. Questi è un antico vampiro, condannato alla vita eterna, che si ritrova al giorno d’oggi a fare i conti con ciò che resta della sua famiglia.

Sms – Sotto mentite spoglie, ore 21:15 su Premium Comedy

Film diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. Una commedia degli equivoci ricca di gag divertenti, in piena tradizione italiana.

Film horror da vedere stasera in TV

Paziente Zero, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Natalie Dormer e Stanley Tucci in un horror apocalittico. Una squadra di sopravvissuti è alla ricerca di una cura contro il virus che sta trasformando gli uomini in predatori rabbiosi.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Suicide Squad, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Cast straordinario, con Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie. Un gruppo di criminali, ben noti agli amanti dell’universo fumettistico DC, viene assoldato dal governo per riuscire a compiere una missione suicida.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il pescatore di sogni, ore 21:15 su premium Emotion

Commedia romantica con Ewan McGregor ed Emily Blunt. Uno scienziato molto introverso riceve una proposta di lavoro alquanto curiosa. Dovrà introdurre la pesca al salmone nello Yemen.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV