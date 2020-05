Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 6 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 6 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Il premio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Gassmann dirige e interpreta una commedia con Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Uno scrittore ha appena vinto il premio Nobel. Ha però paura di volare e così si cimenta in un lungo viaggio in auto in famiglia.

Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film tratto dal romanzo di Nick Hornby. Una commedia con Rose Byrne e Ethan Hawke. Un cantante rock americano è ormai da tempo fuori dalle scene. Si ritrova a entrare nella vita di un suo fan accanito, così come di sua moglie.

A cena con un cretino, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Steve Carell e Paul Rudd. Un gruppo di amici organizza cene nel corso delle quali una persona viene costantemente umiliata. La nuova vittima indicata però cambierà le regole del gioco.

Assolo, ore 21:15 su Premium Emotion

Diretto e interpretato da Laura Morante. Un film comico su una donna fragile e insicura, con due matrimoni alle spalle.

Una top model nel mio letto, ore 21:14 su Premium Comedy

Il miliardario Pierre viene sorpreso da un paparazzo con la propria amante. Deve riuscire a convincere la moglie che in realtà le cose stanno diversamente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Pulp Fiction, ore 21:15 su Sky Tarantino Mania

Il film simbolo di Quentin Tarantino, vincitore di un Oscar, un Golden Globe e della Palma d’oro a Cannes. Cast stellare, con Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis. Un intreccio di storie in una pellicola cult dai risvolti stravaganti.

Hollow Point – Punto di non ritorno, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dopo l’omicidio della sua famiglia, un uomo si ritrova a prendere parte a una guerra sanguinaria tra criminalità organizzata e un gruppo di vigilantes.

Brick mansions, ore 21:15 su Premium Energy

Action scritto da Luc Besson, con il compianto Paul Walker. Un poliziotto combatte il crimine in un quartiere popolare di Detroit.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Baby Boss, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un bambino nota qualcosa di strano nel proprio fratellino minore. Questi è infatti un vero e proprio dittatore in miniatura, pronto a tutto pur di mettere in atto il proprio piano. Sembra infatti nascondere un grande segreto.

Film thriller da vedere stasera in TV

Premonitions, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Anthony Hopkins e Colin Farrell protagonisti di un thriller paranormale. Uno psichiatra è in grado di prevedere il futuro. Si ritroverà a collaborare con l’FBI per riuscire a catturare un serial killer, che è dotato dello stesso potere.

Bus 657, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Thriller tratto dal romanzo “Heist” di S. C. Sepher, con Robert De Niro e J. D. Morgan. Un padre è disposto a qualunque cosa per riuscire a curare la figlia gravemente malata.

Film romantici da vedere stasera in TV

The Romatnics – Intrecci d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Amori, tradimenti e rivalità in un film con Katie Holmes, Anna Paquin e Josh Duhamel. Sette amici si ritrovano per un matrimonio. Rapidamente riesploderà la competizione tra sposa e damigella d’onore.

Il fidanzato di mia sorella, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Jessica Alba e Salma Hayek in competizione per sedurre Pierce Brosnan in una commedia romantica. Lui è un professore, impegnato in una relazione con una studentessa. Si invaghisce però anche della sorella.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Leoni per agnelli, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Meryl Streep, Tom Cruise e Robert Redford in un film potente, che vede alle spalle delle azioni dei protagonisti il conflitto afgano. Si intrecciano così le storie di un reporter, un professore e un senatore.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il mondo perduto: Jurassic Park, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Secondo capitolo diretto da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore. Due scienziati si ritrovano sull’isola che ospita i resti del celebre parco di Hammond con veri dinosauri. Riescono a ostacolare il piano criminale di alcuni uomini che intendono trasportare le creature in uno zoo.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e la pietra filosofale, ore 21:14 su Premium Cinema

Primo capitolo della celebre saga tratta dai romanzi di J. K. Rowling. Il piccolo Harry Potter scopre d’essere un mago e, abbandonata la casa dei perfidi zii, si ritrova a Hogwarts, scuola di magia e porta d’ingresso per un mondo a lui sconosciuto.

