Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 2 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 2 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Men in Black 3, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo capitolo della saga con Will Smith e Tommy Lee Jones. L’agente J si ritrova a viaggiare indietro nel tempo, fino al 1969. Verrà affiancato da un giovane agente K, del quale sta tentando di salvare la vita.

Kill Bill – Vol. 1, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Uma Thurman è Beatrix Kiddo, un’assassina professionista lasciata per morta da Bill, suo maestro ed ex amante, e la sua squadra. È ora a caccia di vendetta, prendendo la vita di chi le ha fatto del male e le ha portato via sua figlia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Zero Dark Thirty, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jessica Chastain, diretta da Kathryn Bigelow, interpreta un agente della CIA impegnata da anni nella ricerca ossessiva di Osama Bin Laden.

Al di là dei sogni, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Pellicola toccante con protagonista Robin Williams. Un uomo viaggia dal Paradiso all’Inferno per riuscire a salvare l’anima della moglie suicida, condannata alla dannazione eterna.

The Judge, ore 21:15 su Premium Emotion

Robert Duvall e Robert Downey Jr. protagonisti di un dramma molto toccante. Un avvocato di città torna nel paesino dov’è cresciuto, e che ha abbandonato dopo i duri scontri con il padre. Quest’ultimo è accusato d’omicidio e prova il figliol prodigo si occuperò di lui, senza poter evitare di confrontarsi con i dolori del passato.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Birba – Micio combinaguai, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un’avventura animata con protagonista Birba, un gattino che fugge verso Miciolandia, il leggendario paradiso terrestre dei gatti. Suo padre e la pappagallina Mac però lo inseguiranno per riportarlo a casa.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il tesoro perduto, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Azione e avventura su un’isola esotica. Dopo un incendio divampato in una galleria d’arte, un uomo scopre una mappa che conduce a un tesoro seppellito da Cristoforo Colombo.

The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema

Ben Affleck è un genio matematico, incaricato dalle organizzazioni criminali di curare le loro finanze. Il tutto si svolge tramite un filtro, quello della “Voce”. Presto però emergerà la verità.

Film thriller da vedere stasera in TV

Young Americans, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Harvey Keitel protagonista di un thriller ambientato a Londra. Un poliziotto americano si ritrova nella città inglese per tentare di stanare un narcotrafficante sanguinario e la sua banda di giovani gangster.

Survivor, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Pierce Brosnan e Milla Jovovich protagonisti di un thriller complottistico. New York è nel mirino dei terroristi, mentre una agente, accusata di crimini mai commessi, deve dimostrare la propria innocenza.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il matrimonio del mio migliore amico, 21:00 su Sky Cinema Romance

Julia Roberts protagonista di una commedia romantica. Il suo migliore amico sta per sposarsi e lei si rende conto d’aver perso la chance di sposare l’uomo della sua vita. Diventa una delle damigelle della sposa, Cameron Diaz, e ha un solo obiettivo: separare la coppia felice.

Film biopic da vedere stasera in TV

Confucio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biografia dedicata al celebre pensatore cinese, interpretato da Chow Yun-Fat. Analisi che va dall’impegno politico alla corte di Re Lu, nel V secolo a. C., fino al lungo esilio.

Film comici da vedere stasera in TV

Scappo a casa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Aldo Baglio per la prima volta in un film da solista, senza Giovanni e Giacomo. È un meccanico razzista, che perde i propri documenti nel corso di un lungo viaggio verso Budapest. Verrà così scambiato per un clandestino.

Noi e la Giulia, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia diretta e interpretata da Edoardo Leo. Diego, Fausto e Claudio sono tre uomini profondamente insoddisfatti. Si sono incontrati per caso, pronti ad acquistare un casale in campagna. Decidono di rimetterlo a nuovo e aprire un agriturismo, dovendosi però scontrare con alcuni camorristi.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

L’uomo d’acciaio, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film sulle origini di Superman, interpretato da Henry Cavill. Lo scienziato Jor-El spedisce suo figlio neonato sulla Terra, mentre guarda il proprio pianeta, Krypton, distruggersi. Il piccolo cresce come un umano, col nome di Clark Kent, ma ben presto diventerà Superman, dati i suoi poteri soprannaturali.

Film horror da vedere stasera in TV

Final Destination 5, ore 21:14 su Premium Energy

Ultimo capitolo della serie, prequel del primo. Un gruppo di persone riesce a scampare alla morte. Il destino però intende riportare equilibrio, prendendo la loro vita.

