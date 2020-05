Programmi TV da non perdere stasera, sabato 2 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Secondo episodio della sesta stagione di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”. Alessandro Borghese si getta a capofitto nei sapori della Valle d’Aosta. Chi tra Corinne, Davide, Anna ed Ephrem si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante di alta quota?

La signora della droga, ore 21:05 su Crime + Investigation

Film per la regia di G. Navarro con Catherine Zeta Jones nei panni di Griselda Blanco, una narcotrafficante famosa e spietata che è stata amica d’infanzia di Pablo Escobar.

Hitchcock Confidential – L’altra metà del genio, ore 21:15 su Sky Arte

Su Sky Arte, sabato alle 21:15 va in onda Hitchcock Confidential – L’altra metà del genio. Una intima panoramica sulla vita di un genio, guardata dal punto di vista dolce e premuroso della moglie e collaboratrice Alma Reville, la quale riesce a mostrarci dei lati di Hitchcock che proprio non riuscivamo a immaginare. Tra luce e oscurità.

A caccia di tesori, ore 21:00 su Blaze

Nono episodio della quindicesima stagione di “A caccia di tesori”. In questa puntata, intitolata “Stranezze del Doctor Fred”, Mike e Frank arrivano in ritardo all’appuntamento con il dottore. Dopo aver eluso un assistente brontolone, si trovano in uno strano mondo di preziosi.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 su Lei

Episodio sette della settima stagione di Malattie imbarazzanti. In questa puntata, Dawn incontra due sorelle e una cugina accomunate dall’essere geneticamente predisposte per ammalarsi di tumore al seno. Nel frattempo, la dottoressa Pixie affronta il suo più grande incubo.

Wild Frank: Amazzonia, ore 21:05 su Discovery Channel

Primo episodio della prima stagione di Wild Frank. Frank Cuesta torna in Italia per analizzare creature, costumi e peculiarità del nostro paese. Dopo una festa dei serpenti in Abruzzo, si metterà in viaggio per cercarli anche tra gli Appennini.

Alessandro Magno: il mistero della tomba, ore 20:55 su National Geographic

L’archeologa Pepi Papakosta va alla ricerca della tomba perduta di Alessandro Magno. Durante gli scavi di un giardino nel cuore di Alessandria, l’esperta scopre preziosi tesori risalenti all’epoca del grande imperatore.

Africa: anima selvaggia, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild va in onda “Africa: anima selvaggia”, con la sua puntata “La battaglia dei sessi”. La vita in Botswana è difficile: ogni specie ha sviluppato la propria capacità di sopravvivenza in migliaia di anni di evoluzione. E in una pianura africana desertificata, le creature lottano per nutrirsi in un equilibrio sempre più precario.

Codici segreti, ore 21:05 su Discovery Science

Terzo episodio della seconda stagione di “Codici e segreti”, intitolata “Antichi Astronauti”. In questo episodio si esplora la leggenda secondo cui gli alieni avrebbero assistito nella costruzione delle Piramidi. È tutto vero, oppure questo concetto si rifà alla letteratura dell’autore svizzero Erich von Daniken?

25 aprile 1945: l’Italia libera, ore 21:00 su History

Documenti e foto inedite svelano i segreti della più audace impresa mai compiuta dalle forze speciali: l’operazione Quercia per la liberazione di Mussolini. Ma quali sono i segreti che si celano dietro questa operazione militare?

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin, ore 21:15 su Sky Atlantic

Nono episodio della terza stagione della serie cult di Sky, Babylon Berlin. Mentre Rath chiede aiuto a un esperto di telepatia per rintracciare Walter, Moritz finisce nei guai per via della sua frequentazione con la gioventù hitleriana.

911, ore 21:10 su Fox

Primo episodio della terza stagione di 911, intitolato “Ragazzi di oggi”. Torna la serie Fox di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco. Mentre gli operatori di occupano di un incidente in autostrada, la polizia riceve notizie di un rapimento.

Chirurgia estrema, ore 21:00 su Fox Life

Ventiduesimo episodio della quarta stagione di “Chirurgia estrema”, intitolato “Alla ricerca di se stessi”. Un transgender spera che il dottor Dubrow possa sistemare il suo petto “rovinato”. Nassif, nel frattempo, è l’ultima speranza di una donna affetta da attacchi di panico.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 su Fox Crime

Diciassettesimo episodio della decima stagione di NCIS Los Angeles. “Finché morte non ci separi” parla di una lunga attesa e una pianificazione che hanno portato al matrimonio di Kensi e Deeks. Tutta la famiglia NCIS si prepara ai festeggiamenti.

Major Crimes, ore 21:15 su Premium Crime

Primo episodio della quarta stagione di Major Crimes. “Una rosa è una rosa”. Mentre si indaga sull’omicidio di un pensionato, i detective della squadra scoprono il cadavere di una giovane donna nell’abitazione di fronte.

A.p. bio, ore 21:15 su Premium Stories

Terzo episodio della prima stagione della serie A.p. bio. Titolo: “Vergini eccellenti”. Jack è infuriato perché il suo snack preferito è stato rimosso dal distributore automatico: convocherà così il consiglio studentesco per fomentare la rivolta.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play, ore 21:00 su DeA Kids

Nono episodio della prima stagione di Ready.Music.Play!, intitolato “Spiaggia tropicale”. Il tema della sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai ragazzi è “la spiaggia tropicale”. Una puntata imperdibile!

44 gatti, ore 21:10 su Nick Jr

Diciassettesimo episodio della prima stagione di 44 gatti, intitolato “Missione sottomarina”. È il compleanno di Nonna Pina, ma i Buffycats lo avevano dimenticato. Ecco perché devono escogitare un regalo… gattastico!

I Thunderman, ore 21:10 su Nichelodeon

Diciassettesimo episodio della quarta stagione dei Thunderman. “Addestramento parallelo”: i gemelli Thunderman scoprono di essere in fondo alla classifica dei supereroi che aspirano alla Z-Force. Forse dovrebbero migliorare la loro immagine con un video?

Lo straordinario mondo di Gumball, or 20:55 su Cartoon Network

Diciannovesimo episodio della quarta stagione del mondo di Gumball. La storia di Come Darwin è finito nella famiglia Watterson, prima parte!

Scooby Doo: Il mistero del Cavaliere Nero, ore 21:00 su Boomerang

La villa dei Grimsley è stregata. Solo Scooby e la sua gang possono riuscire a risolvere il caso del Cavaliere Nero!

