Compleanno Uma Thurman, musa di Tarantino: i migliori film

Uma Thurman, nata il 29 aprile 1970 a Boston, ha compiuto 50 anni. La splendida attrice, musa di Quentin Tarantino, è tra le più amate di Hollywood. Splendida e bravissima, ha ricevuto una nomination ai Premi Oscar per il suo ruolo in “Pulp Fiction”, così come una ai Golden Globe per “Kill Bill: Volume 2”. Nella sua bacheca sono presenti quattro MTV Movie Awards, un Empire Award e un Saturn Award, tra gli altri.

Svariati i film cui ha preso parte, dal 1987 a oggi, da “Laura” a “Dark Hall”. Ecco i suoi migliori film, da vedere o recuperare.

5. Gattaca - La porta dell’universo, 1997

REGIA: Andrew Niccol

ATTORI: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Gore Vidal, Xander Berkeley, Ernest Borgnine, Jayne Brook, Loren Dean, Elias Koteas, Cynthia Martells, Alan Arkin, Lindsey Lee Ginter, Tony Shalhoub, William Lee Scott

Un set molto importante, essendo quello sul quale Uma Thuman ha conosciuto Ethan Hawke. I due si sono in seguito sposati (e poi separati), dando alla luce Maya, giovane attrice, modella e cantante. Il film è un thriller fantascientifico, che mostra un mondo nel quale i bambini vengono concepiti attraverso un’accurata selezione genetica. Nel film lei interpreta una scienziata, innamorata proprio di Ethan Hawke.

4. Prime, 2005

REGIA: Ben Younger

ATTORI: Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Zak Orth, Annie Parisse, Aubrey Dollar

Commedia con protagoniste Uma Thurman e Meryl Streep. Quest’ultima interpreta una psicoterapeuta, che ha in cura una donna che tenta di rimettere in piedi i pezzi di una vita andata in frantumi, sotto l’aspetto sentimentale, alla soglia dei 40 anni. I suoi consigli la spingono tra le braccia di un giovane pieno di vita. Ciò che la terapeuta ignora è che si tratta di suo figlio.

3. Nymphomaniac, 2014

REGIA: Lars von Trier

ATTORI: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, Willem Dafoe, Udo Kier, Jamie Bell, Stacy Martin, Uma Thurman, Connie Nielsen, Jesper Christensen, Jean-Marc Barr, Caroline Goodall, Kate Ashfield, Saskia Reeves, Nicolas Bro, Mia Goth

Prende parte a uno dei lavori più ambiziosi di Lars von Trier. L’analisi della vita di una ninfomane, dalla giovinezza all’età adulta, in due pellicole. Uma Thurman interpreta Mrs. H. nel primo film. Fa il suo ingresso nel terzo degli otto capitoli ideati dal regista. Si confronta con la versione giovanile della protagonista, mostrandole chiaramente le conseguenze delle sue azioni sulla vita degli altri.

2. Pulp Fiction, 1994

REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Bruce Willis, Amanda Plummer, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Ving Rhames, Maria de Medeiros

Una storia composta da tre racconti, senza un preciso ordine cronologico, intrecciando le vite di svariati personaggi. Uma Thurman interpreta Mia, moglie del boss Marsellus Wallace. Questi ha chiesto a uno dei suoi uomini, Vincent Vega, di portarla fuori. I due si recano in un locale anni ’50, dove si cimentano in una gara di ballo. Mia però, una volta a casa, trova la cocaina acquistata da Vincent, andando in overdose. Vega dovrà fare di tutto per riuscire a salvare la moglie annoiata del boss.



1. Kill Bill: Volume 2, 2004

REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah, Chia Hui Liu, Michael Parks, Perla Haney-Jardine, Chris Nelson, Caitlin Keats, Laura Cayouette, Bo Svenson, Jeannie Epper, Samuel L. Jackson, Larry Bishop, Sid Haig, Michael Jai White, Claire Smithies, Reda Beebe, Shana Stein, Clark Middleton, Stevo Polyi, Vanessia Valentino

Un anno dopo il primo capitolo, Quentin Tarantino torna al cinema con l’attesissimo sequel. Si completa dunque il viaggio di Beatrix Kiddo, sulle tracce del proprio maestro ed ex amante Bill. Questi le ha portato via qualsiasi cosa e quasi uccisa. La letale assassina dovrà far fuori il resto della sua banda prima di raggiungerlo.