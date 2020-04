Uma Thurman fa 50: buon compleanno alla diva delle dive

Mercoledì 29 aprile dal preserale alla seconda serata non prendete appuntamenti: in occasione dei 50 anni di Uma Thurman , Sky Cinema Romance propone tre suoi film imperdibili. Motherhood - Il bello di essere mamma , Un marito di troppo e Gattaca - La porta dell’universo terranno incollati allo schermo. E non solo ipnotizzati dalla bellezza di quest’attrice: queste pellicole coinvolgono almeno tanto quanto lo sguardo di Uma!

Si parte con Motherhood - Il bello di essere mamma, il film indipendente del 2009 diretto da Katherine Dieckmann in cui la Thurman interpreta Eliza Welsh, madre di due bambini piccoli e moglie di Avery. Il grande desiderio di Eliza è quello di tornare a fare la scrittrice anziché la mamma e casalinga a tempo pieno. Quando sua figlia compie sei anni, scoprirà un concorso online di scrittura che mette in palio una collaborazione con una rivista sulla maternità. Ci si butterà a capofitto, cercando di dribblare i problemi legati alla quotidianità.

Tocca poi a Un marito di troppo, commedia del 2008 diretta da Griffin Dunne che la vede in coppia con Patrick Sullivan e Colin Firth. Qui lei veste i panni di Emma Lloyd, conduttrice radiofonica che tiene una rubrica sentimentale e che convincerà la fidanzata del pompiere Patrick Sullivan a lasciarlo anziché sposarsi, facendola riflettere sulla scelta del matrimonio. Patrick, distrutto dalla fine della storia d’amore, si convincerà che la colpa è proprio di Emma Lloyd così farà di tutto per vendicarsi.



E per finire in bellezza (la bellezza di Uma e non solo), c’è Gattaca - La porta dell’universo, il film di fantascienza del 1997 di Andrew Niccol, interpretato dalla Thurman assieme a Ethan Hawke e Jude Law.

Racconta un mondo distopico ambientato in un futuro prossimo in cui la suddivisione in classi della società è basata sul codice genetico. Solo i Validi, concepiti in laboratorio e "scelti" dai propri genitori, possono ricoprire ruoli importanti. I Non-validi sono quelli nati dall’amore e possono svolgere solamente professioni umili. Vincent (Ethan Hawke) è un Non-valido ma sogna di diventare astronauta. Pur di riuscirci, fingerà di essere un Valido usando il DNA di un altro. Ma quando uno degli istruttori del Gattaca Center verrà assassinato, la polizia sospetta che un Non-valido si celi dietro mentite spoglie. Qui Uma Thurman interpreta la bella Irene Cassini.

