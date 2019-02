Henry Cavill, più muscoli di Superman: la foto da 1,5 milioni di like

Una foto che ha ottenuto più di un milione e mezzo di like in appena 24 ore. Henry Cavill sfida Superman e sembrerebbe avere la meglio.

Una foto che ha letteralmente fatto incendiare Instagram. Henry Cavill, classe 1983, ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi fan ottenendo un numero record di like in pochissimo tempo. L’attore britannico è tra gli uomini più desiderati al mondo tanto da essere definito dal magazine Glamour, nel dicembre del 2013, l’uomo più sexy del pianeta.

A distanza di circa sei anni Henry ha dato prova di non temere assolutamente lo scorrere del tempo e a trentasei anni è in grado di sfoggiare un fisico da far invidia a molti ragazzi più giovani di lui.

La carriera dell’attore inizia nei primi anni 2000 imponendosi subito come uno degli artisti di maggior talento delle nuove generazioni. Dopo una serie di film di ottimo successo, la vera e propria affermazione mediatica arriva nel 2013 con L'uomo d'acciaio di Zack Snyder in cui interpreta uno dei supereroi più amati di sempre. La pellicola ottiene un enorme riscontro al botteghino superando la cifra dei 600 milioni di dollari di incasso.

Due anni dopo è il protagonista di Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie ma l’altro grande successo della sua filmografia è Batman v Superman: Dawn of Justice in cui recita al fianco di Ben Affleck che nel film interpreta Batman; la pellicola supera gli 800 milioni di dollari di incasso. L’anno successivo è la volta di Justice League in cui interpreta nuovamente Superman.

Lo scatto da vero Superman

Al momento non è ancora stato rivelato se l’attore continuerà a indossare i panni di Superman ma stando alla foto pubblicata, probabilmente scattata in palestra come si potrebbe intuire dalla didascalia, non sembrerebbero proprio esserci dubbi sul fisico nel caso in cui Henry dovesse interpretare nuovamente il supereroe.

Lo scatto postato vede l’attore posare al fianco della statua di Superman e a giudicare dalla foto Henry sembrerebbe addirittura avere più muscoli del supereoe. L’attore ha accompagnato la foto scrivendo: “Non mi alleno sempre, ma quando lo faccio, mi alleno con Superman”.

Lo scatto ha fatto immediatamente il giro dei social ottenendo in sole 24 ore oltre un milione e mezzo di like e più di 20.000 commenti. La maggior parte degli utenti si è detta impressionata dal fisico dell’attore ritenendolo assolutamente adatto per ricoprire di nuovo il ruolo del supereroe.

Un attore molto social

Henry è molto presente su Instagram dove conta più di 7 milioni di follower, infatti l’attore è solito raccontare momenti di vita, privata e lavorativa, ai suoi fan: dalla corsa mattutina agli shooting fotografici. Grande protagonista delle sue foto è anche il tenerissimo amico a quattro zampe che lo accompagna spesso in giro per il mondo.