Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 1 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 1 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Diavoli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quinto episodio della prima stagione di “Diavoli”, serie tv con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Dominic chiede aiuto a Massimo per ritrovare sua moglie, scomparsa. Gli confida inoltre di sapere tutto sul segreto tra lui e Nina.

C’era una volta a… Hollywood, ore 21:15 su Sky Cinema Due e 21:45 su Sky Cinema Collection

Ultima pellicola firmata da Quentin Tarantino, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, premiato con un Oscar, e Margot Robbie. È il 1969 e si seguono le vicende di Dalton, attore che vede avvicinarsi il periodo più buio della propria carriera, e la sua controfigura. Il tutto in una Hollywood sfavillante, nella quale muove i primi passi Sharon Tate e sta per abbattersi il dramma della famiglia Manson.

The dressmaker – Il diavolo è tornato, ore 21:15 su Premium Emotion

Film tratto dall’omonimo romanzo di R. Ham, con Kate Winslet. Tilly è tornata a casa dopo 20 anni, così da fronteggiare un passato doloroso. È in cerca di giustizia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I pinguini di Madagascar, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Spin-off dedicato agli avventurosi pinguini amati dal pubblico nella saga di “Madagascar”. Si tratta di Skipper, Kowalski, Rico e Soldato, che si alleano con una squadra segreta, per combattere contro il malvagio Octavius Tentacoli.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Terminator 3: le macchine ribelli, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Arnold Schwarzenegger nel terzo capitolo dell’amata saga. Stavolta il Terminator deve neutralizzare un cyborg dalle fattezze femminili, che pare implacabile. Ancora una volta il suo obiettivo è proteggere la vita di John Connor.

Film horror da vedere stasera in TV

The Midnight Man, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror su di un mondo infernale. Due amici seguono le regole di un gioco, che però provoca il risveglio del crudele “Uomo di mezzanotte”.

Film comici da vedere stasera in TV

Professore per amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Hugh Grant in una commedia romantica con Marisa Tomei. Uno sceneggiatore ormai in declino accetta di insegnare scrittura creativa. Si ritrova però ad avere una speciale sintonia con una studentessa.

Una moglie bellissima, ore 21:15 su Premium Comedy

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia con Laura Torrisi e Gabriel Garko. Un’umile coppia toscana vede la propria quotidianità stravolta dalla proposta di un ricco fotografo. Questi vorrebbe fare un calendario con la bella moglie di Pieraccioni. Soldi e fama però le daranno alla testa.

Alla ricerca di Teddy, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Rocambolesca commedia francese, che vede i due protagonisti all’inseguimento di un peluche. Michel ha smarrito l’orsetto della figlia all’interno dell’aeroporto. Arriva a ingaggiare un impiegato al fine di ritrovarlo.

Cetto C’è, senzadubbiamente, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Terzo capitolo della saga di Antonio Albanese dedicata al suo personaggio più famoso, Cetto La Qualunque. Questi è emigrato in Germania, dove si è rifatto una vita. Torna però in Italia per restare al fianco della zia morente. Quest’ultima gli rivela però un segreto: lui ha origini nobili.

Film biopic da vedere stasera in TV

Bohemian Rhapsody, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pellicola vincitrice di 4 Premi Oscar, dedicata alla vita di Freddie Mercury (interpretato da Rami Malek) e al percorso con i Queen, dalle origini fino al leggendario concerto al Live Aid.

Pelé, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Il racconto della vita di Pelè, “O Rei”, tra i calciatori più forti della storia del gioco del calcio. Per alcuni il più forte in assoluto. Il film racconta la sua vita e il riscatto di una nazione, il suo Brasile.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Highlander – L’ultimo immortale, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Un uomo del XVI secolo scopre d’appartenere a una stirpe di immortali. Ha così inizio il suo percorso, ricco d’avventure. Soltanto altri immortali, infatti, possono ucciderlo.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

L’uomo d’acciaio, ore 21:15 su Premium Cinema

Film sulle origini di Superman, interpretato da Henry Cavill. Lo scienziato Jor-El spedisce suo figlio neonato sulla Terra, mentre guarda il proprio pianeta, Krypton, distruggersi. Il piccolo cresce come un umano, col nome di Clark Kent, ma ben presto diventerà Superman, dati i suoi poteri soprannaturali.

Whiteout – Incubo bianco, ore 21:15 su Premium Energy

È stato commesso il primo assassinio della storia in Antardide. Uno sceriffo federale ha soltanto 3 giorni prima del lungo e buio inverno per risolvere il caso.

