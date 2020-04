Da quando è arrivata la serie tv Diavoli, il nostro vocabolario si è arricchito di una parola, shortare. Un termine che, a conoscerne il significato più profondo, fa rabbrividire. Cosa rappresenta questo vocabolo nel mondo della finanza ce lo spiega, in un video, Guido Maria Brera, autore del libro da cui è tratta la serie. In sostanza chi crede che per fare profitto bisogna prendere un bene e rivenderlo quando il valore è cresciuto non sa cosa significa shortare. E' come muoversi sul filo del rasoio, il rischio di fare un flop è alto ma se l'operazione riesce si portano a casa profitti inimmaginabili.





