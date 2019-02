Durante la notte degli Oscar 2019 Rami Malek è stato incoronato Miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione di Freddie Mercury nel film "Bohemian Rhapsody". Malek ha battuto Willem Dafoe, Bradley Cooper, Viggo Mortensen e Christian Bale. Ecco alcune curiosità sulla vita di questo giovane interprete.

Origini egiziane

Nato il 12 maggio 1981 a Los Angeles, Rami Malek è figlio di genitori giunti negli Stati Uniti dall'Egitto. Rami nacque dopo soli tre anni dal trasferimento. Ha un fratello gemello di nome Sami, nato quattro minuti dopo di lui, e una sorella più grande, Yasmine. Entrambi i fratelli hanno scelto una carriera accademica, destino che i genitori sognavano anche per Rami. Ma l’amore per la recitazione lo ha conquistato.

Da faraone a Mr. Robot

Rami Malek ha debuttato in "Una notte al museo", vestendo i panni del faraone Ahkmenrah nel film del 2004 interpretato da Robin Williams e Ben Stiller. Nel 2012 ha infatti partecipato a "The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2" nei panni di Benjamin. È diventato famoso con il suo ruolo in "Mr. Robot".

Il curriculum nella pizza

Prima di diventare un attore, Rami Malek ha lavorato come fattorino, consegnando pizze a domicilio. Ma la sua determinazione, diventata celebre proprio grazie a "Bohemian Rhapsody", gli fu utile anche in quel lavoro. Per farsi conoscere, quando consegnava pizze a professionisti del cinema, ne approfittava per allegare il suo curriculum.

Provino "live" per Bohemian Rhapsody

L'intensa preparazione fatta da Rami Malek per interpretare alla perfezione Freddie Mercury è nota. Ciò che forse è rimasto ignoto è che per il provino per la parte, Malek inviò un video che dimostrava le sue capacità vocali. Alcuni problemi tecnici impedirono di visualizzare la performance. Così l'attore fu "costretto" a dar prova del suo talento dal vivo.

L'allergia ai social

Nonostante ora sia uno degli attori più celebri del mondo, Rami Malek non ama molto i social. Il suo profilo Instagram ad oggi conta 2,4 milioni di fan, ma ha solo tre post, di cui nessuno relativo alla notte degli Oscar.