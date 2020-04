Venom 2, rinviato il film con Tom Hardy

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) continua a costringere le case di produzione di tutto il mondo a modificare i propri calendari. Le sale cinematografiche sono chiuse e il pubblico dovrà attendere ancora un po’ prima di poter godere della visione dei titoli a lungo attesi. Basti pensare all’ultimo film dedicato al James Bond interpretato da Daniel Craig, ovvero “No Time To Die”, così come a “Fast & Furious 9”. Stesso discorso per film d’animazione come “Soul” o live action come “Mulan”.

Alla lunga lista si aggiunge anche “Venom 2”, titolo dedicato al personaggio della Marvel, interpretato da Tom Hardy. Dopo “The Batman”, con Robert Pattinson, una nuova brutta notizia per gli appassionati dei comics.

Venom 2, nuova data d’uscita

Nuova data d’uscita per “Venom 2”, che costringerà i fan a un’attesa molto più lunga del previsto. La data iniziale era infatti fissata per il 2 ottobre 2020. L’arrivo al cinema è invece ora previsto per il 25 giugno 2021. Il primo capitolo ha di certo incuriosito pubblico e addetti ai lavori, pur generando qualche critica. C’è però attesa per il nuovo capitolo, che sarà diretto da Andy Serkis e scritto da Kelly Marcel.

Confermate le scelte attoriali, con Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock, affiancato da Michelle Williams, che sarà Anne Weying. Nel cast anche Naomie Harris, che interpreterà Shriek, e Woody Harrelson, ovvero Cletus Cassidy e dunque Carnage. Il titolo, nella versione originale, sarà “Venom – Let There Be Carnage”. Il riferimento è ovviamente al principale villain di Venom, Carnage appunto, che appare nell’ormai classica scena post-credits della Marvel, nel primo film.

Non resta che attendere e scoprire quando gli studios potranno tornare a una regolare attività. Intanto la lista dei titoli di grande appeal riprogrammati si allunga. “Morbius”, con protagonista Jared Leto, arriverà al cinema soltanto il 19 marzo 2021. “Uncharted”, con Tom Holland, è stato rimandato a ottobre 2021, mentre “Ghostbusters: Afterlife”, atteso e discusso sequel, si mostrerà sul grande schermo il 5 marzo 2021.