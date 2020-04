The Batman, rinviato il film con Robert Pattinson

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) continua a costringere il mondo del cinema ad aggiornamenti del calendario delle uscite. Ogni società di produzione ha dovuto fare i conti con il necessario stop imposto alle sale cinematografiche in tutto il mondo. Rinviato di mesi “No Time To Die”, ultimo James Bond con Daniel Craig, così come rimandato al 2021 “Fast & Furious 9”. All’elenco si aggiungono anche titoli come il live action di “Mulan” e il film d’animazione della Pixar, “Soul”, tra gli altri.

I ritardi nella programmazione riguardano anche titoli non ancora pronti e in fase di lavorazione. È questo il caso di “The Batman”, atteso film dedicato al Cavaliere Oscuro della DC, che sarà interpretato da Robert Pattinson.

The Batman, film rinviato

Robert Pattinson è ormai da tempo al lavoro per riuscire a proporre una nuova versione del Cavaliere Oscuro. Il suo Batman sarà impegnato in un film investigativo, nel corso di una notte dannata, che lo vedrà confrontarsi con i suoi principali nemici.

Grande attesa per il film di Matt Reeves, che ha però dovuto accettare un rinvio di alcuni mesi. La data d’uscita iniziale era fissata per il 25 giugno 2021. La nuova, indicata dalla Warner Bros, è fissata per l’1 ottobre 2021.

In merito al film si era espresso di recente lo stesso regista, fornendo aggiornamenti ai fan: “Il tutto stava andando alla grande, con circa un quarto del film girato. Torneremo a lavorare quando sarà sicuro farlo. Robert è un attore fantastico e il film ne ha così tanti. Un viaggio emozionante, che ci consente di fare qualcosa di diverso”.

Anche altri film hanno subito un rinvio ufficiale. “The Flash” giungerà al cinema il 3 giugno 2022, mentre “Shazam! 2” è stato posticipato al 4 novembre 2022.