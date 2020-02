Fast & Furious 9, il trailer del film: VIDEO

Finalmente tutto il mondo può vedere e godersi l'attesissimo trailer della leggendaria saga di Fast & Furious. Per celebrare il tanto atteso debutto del nuovo capitolo, il nono della saga, la Universal Pictures ha organizzato un gigantesco fan event, In Viaggio Verso F9, rilasciando, in occasione del weekend del Super Bowl, il nuovissimo trailer del franchise. Presenti sul palco Cardi B, Wiz Khalifa & Charlie Puth ed Ozun, l'eclettico Ludacris, uno dei protagonisti della serie e naturalmente il padrino della serie, Vin Diesel, il regista del film Justin Lin, e le star della saga Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel, così come il nuovo arrivato nella famiglia Fast & Furious, John Cena.



Le prime immagini ufficiali del teaser trailer, rilasciate qualche settimana fa, ci mostravano l’indiscusso protagonista che, fin dal primo lungometraggio, è stato sempre la colonna portante dell’intera trama della saga. Stiamo parlando, chiaramente, di Dominique Toretto. Il personaggio, interpretato dal talentuoso Vin Diesel, mostra un nuovo lato di sé in queste immagini. Nel trailer, Dom passa del tempo con suo figlio. Il bambino è intento nell’aiutare suo padre ad aggiustare un motore. Il piccolo, ovviamente, cresce con la passione per i motori che ha sempre contraddistinto Dom e Brian O’Conner, storico personaggio interpretato dal compianto Paul Walker. Nel corso del video, vediamo apparire Letty Ortiz, con cui adesso Dom condivide la sua vita. Il personaggio, interpretato dalla bella Michelle Rodriguez, dona al bambino la collana che Dom ha sempre portato con sé. Verso la fine del filmato, però, Dom rimane ad osservare la croce che pende come ciondolo da quella collana. La sua espressione fa intuire che qualcosa di poco buono è in arrivo e, probabilmente, proprio questo gioiello riguarderà la nuova sfida della loro grande famiglia.

Nel cast del film, oltre a Vin Diesel e Michelle Rodriguez, anche Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, John Cena, Cardi B, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Amber Sienna, Anna Sawai, Ludacris, Vinnie Bennett, Humberto Martinez

Diretto da Justin Lin, di ritorno alla regia dopo già diretto diversi capitoli della saga, il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 21 maggio.