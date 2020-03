Coronavirus, Sony rinvia Ghostbusters e altri film

La pandemia legata al coronavirus ha messo un freno al mondo del cinema. Innumerevoli i film rinviati, tra quelli di prossima uscita. Fermate inoltre le produzioni di svariate pellicole in fase di lavorazione. Basti pensare a “No Time To Die”, che verrà proiettato in sala negli ultimi mesi del 2020. L’ultimo James Bond con protagonista Daniel Craig ha subito un rinvio di nove mesi, mentre un altro titolo attesissimo, “Fast & Furious 9”, sarà visibile soltanto nel 2021.

Si aggrava la situazione legata al coronavirus negli Stati Uniti, che contano al momento 164mila positivi. Per questo motivo la lista dei rinvii continua ad aggiornarsi, di settimana in settimana, come dimostra la decisione presa dalla Sony Pictures. Ecco i film della casa di produzione che hanno ufficialmente subito un cambio data. Alla lista si aggiunge anche un film (Sony-Marvel), privo di un titolo ufficiale, spostato dall’8 ottobre 2021 a data da destinarsi.

Sony, la lista di film rinviati al 2021

“Ghostbusters 3: Legacy”, diretto da Jason Reitman, è un attesissimo sequel della celebre serie degli acchiappafantasmi. Un capitolo importante, considerando come possa fruire da ponte con una nuova generazione, che potrebbe portare possibilmente a nuovi film connessi. Ai giovani attori presenti, come Finn Wolfhard (Stranger Things), si aggiungono alcuni dei volti dei film originali, come Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.

Data prevista: 10 luglio 2020

Nuova data: 5 marzo 2021

Nuovo rilancio nel mondo dei supereroi per Jared Leto, che interpreta “Morbius” dopo Joker. Un salto dalla DC alla Marvel, con un ricco cast, che vanta Matt Smith, J. K. Simmons, Tyrese Gibson, Michael Keaton e Jared Harris. Un anti-eroe, inizialmente ideato come antagonista di Spider-Man, inserito nell’universo narrativo dell’arrampicamuri interpretato da Tom Holland.

Data prevista: 31 luglio 2020

Nuova data: 19 marzo 2021

“Uncharted” è senza dubbio uno dei titoli più attesi della Sony. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo videogioco d’avventura. Nel ruolo del protagonista, Nathan Drake, ci sarà Tom Holland, pronto a proporlo nella sua versione giovanile. L’inizio delle riprese però è stato ancora una volta rinviato.

Data prevista: 5 marzo 2021

Nuova data: 8 ottobre 2021

“Peter Rabbit 2: un birbante in fuga” è il nuovo capitolo dell’apprezzato film d’animazione, che riunisce un ottimo cast nella versione originale, dal conduttore James Corden a Domhnall Gleeson, fino a Daisy Ridley.

Data prevista: 7 agosto 2020

Nuova data: 15 gennaio 2021