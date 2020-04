Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 11 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 11 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man: Far From Home, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Tom Holland torna nei panni di Spider-Man. Stavolta il giovane supereroe deve fare i conti con gli effetti di “Avengers: Endgame”. Decide di prendere al volo l’occasione di allontanarsi dalla propria realtà, volando in Europa col resto della sua classe per una gita. I compiti da eroe però lo seguiranno anche nel vecchio continente.

Film comici da vedere stasera in TV

Grand Budapest Hotel, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Quattro Oscar per questo splendido film di Wes Anderson, che presenta un cast guidato dall’ottimo Ralph Fiennes. La morte di una donna e il furto di un quadro innescano una serie di peripezie incredibili per il direttore di un celebre albergo.

Casper, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film con protagonisti Christina Ricci e Bill Pulman. Una commedia per tutta la famiglia. Un esperto di fantasmi e sua figlia cambiano città per l’ennesima volta. Si ritrovano in un castello infestato da fantasmi molto dispettosi. Tra questi c’è però anche Casper, spettro di un bambino.

Ricomincio da me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens sono le protagoniste di una commedia basata sulla voglia di riscatto personale. La Lopez è una 40enne molto insoddisfatta della propria vita. Di colpo ottiene però il lavoro dei suoi sogni, anche se dovrà fare i conti col proprio passato.

Il marito, ore 21:00 su Alberto Sordi Collection

Alberto Sordi interpreta un imprenditore alla ricerca di una via di scampo da sua moglie, eccessivamente possessiva. A questo si aggiunge una suocera dispotica e una cognata invadente.

Se son rose, ore 21:15 su IoRestoACasa 1

Leonardo Pieraccioni dirige e recita in una commedia con protagonista un eterno Peter Pan. Un 50enne single è costretto da sua figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex, alla ricerca della compagna perfetta.

Loro chi?, ore 21:15 su Premium Comedy

Divertente commedia con Marco Giallini ed Edoardo Leo. Il tutto si incentra su un gioco di inganni multipli, con il giovane David che vede la sua vita cambiare dopo l’incontro con un abile truffatore.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il principe d’Egitto, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Il film racconta in versione animata la storia di Mosé, scelto da Dio per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù. Dovrà però scontrarsi con il proprio fratello adottivo, Ramses, erede al trono d’Egitto.

The Lego movie 2: Una nuova avventura – 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Secondo capitolo del film d’animazione campione d’incassi. Gli eroi di Bricksburg si ritrovano a dover fronteggiare una nuova minaccia. Stavolta il pericolo giunge dallo spazio. Si tratta dei Lego Duplo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sylvester Stallone e Dave Bautista, insieme con 50 Cent, sono i protagonisti di questo action che rivede come protagonista Ray Breslin. Questi è un esperto in sistemi di massima sicurezza, che stavolta deve liberare un suo amico rinchiuso in un prigione ipertecnologica.

Il gladiatore, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

Russell Crowe e Joaquin Phoenix sono i protagonisti di uno dei film più celebri di Ridley Scott, vincitore di ben cinque premi Oscar. Il generale Massimo Decimo Meridio viene tradito dal figlio dell’imperatore, che uccide la sua famiglia e tenta di sbarazzarsi anche di lui. Ha inizio per il generale una vita da gladiatore, a caccia di vendetta.

Fast & Furious 6, ore 21:15 su Premium Energy

Sesto capitolo della celebre saga action. Dom è costretto a vivere lontano dalla propria famiglia. Al fine di tornare a casa, dovrà vincere una gara contro alcuni piloti mercenari.

Film thriller da vedere stasera in TV

Pressure, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller ambientato negli abissi marini. Quattro esperti sommozzatori restano intrappolati sul fondo dell’oceano. Avrà così inizio per loro una disperata lotta per riuscire a sopravvivere a un ambiente che di colpo diventa incredibilmente ostile.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Out Stealing Horses – Il passato ritorna, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film premiato a Berlino, con protagonista Stellan Skarsgard, ambientato in Scandinavia. Un vedovo decide di tornare in campagna, andando alla ricerca della tranquillità da tempo persa. I ricordi del passato però lo assalgono.

Il corriere – The Mule, ore 21:15 su Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Clint Eastwood. È il racconto di una storia vera, quella di un maturo corriere della droga. Un uomo, bisognoso di lavorare, si ritrova a collaborare con un cartello della droga senza rendersene conto.

Film romantici da vedere stasera in TV

Shakespeare in love, ore 21:15 su Premium Emotion

Gwyneth Paltrow, Colin Firth e Joseph Fiennes sono i protagonisti di un film romantico ambientato al tempo di Shakespeare, vincitore di ben 7 premi Oscar e 3 Golden Globe. Il protagonista è proprio un giovane Shakesperare, che allieta con i propri testi ma, intanto, vive un profondo tormento interiore.

