Il coronavirus è ufficialmente una pandemia e sta colpendo tutto il pianeta, senza distinzioni. Gli Stati Uniti vi stanno facendo i conti da alcuni giorni, dopo aver sottovalutato il pericolo, assistendo al suo passaggio in Cina e in Europa con un certo distacco.

In tanti si stanno facendo portatori di messaggi di solidarietà, con star come Blake Lively e Ryan Reynolds che hanno donato ben un milione di dollari. La richiesta dei tanti vip è la stessa, dagli Stati Uniti all’Italia: restare a casa per evitare un numero crescente di casi positivi, che andrebbero a far crollare il sistema sanitario nazionale.

Qualcuno però non sembra aver ancora recepito il messaggio. È il caso di Vanessa Hudgens. L’attrice ha infatti lanciato dei messaggi che hanno fatto discutere non poco. La sua diretta Instagram è finita nel mirino di tantissimi utenti e di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni contro Vanessa Hudgens

Nel corso di una diretta Instagram l’attrice Vanessa Hudgens si è così espressa nei confronti del Covid-19: “Devo dire che mi sembrano tutte un po’ delle cavolate. Si tratta di un virus. Mi dispiace e lo capisco, così come lo rispetto ma, al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende… Qualcuno morirà e questo è terribile ma credo inevitabile. Non so, forse non dovevo dirlo”.

No, non avrebbe dovuto dirlo. Questo il pensiero comune della grande maggioranza degli utenti che hanno visto il filmato, in diretta o in seguito. Tra questi c’è Chiara Ferragni, che sta vivendo la sua Milano in uno dei periodi più difficili della sua storia recente. In quarantena con la propria famiglia, vede l’Italia soffrire e arrancare e vorrebbe soltanto messaggi intelligenti e costruttivi in questo momento.

Ecco dunque la sua dura risposta alla Hudgens, dopo aver ripreso Kendall Jenner: “Vanessa Hudgens, per favore. Si tratta di un messaggio totalmente sbagliato da condividere. Questo virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno starà isolato in casa. Non riguarda la mortalità, bensì il gran numero di persone che possono ammalarsi. Se tutte avessero bisogno di andare in ospedale, nessun paese sarebbe pronto a ricoverarle tutte”.

La polemica ha così travolto violentemente l’attrice, che è subito corsa ai ripari. Nessuna reale scusa da parte sua, bensì una giustificazione che ha fatto infuriare ulteriormente parte degli utenti di Instagram: “Ho fatto una diretta ieri e mi sono resa conto oggi che alcuni dei miei commenti sono stati giudicati senza tenere conto del contesto. È un momento folle e sono chiusa in casa. Spero sia quello che state facendo anche voi, in quarantena, al sicuro e in salute. Non sottovalutate questa situazione in nessun modo”.