Jennifer Lopez, rinviato il matrimonio con Alex Rodriguez

Niente matrimonio (per il momento) per JLo e ARod: l’annuncio su Instagram della star

Non solo sono stati rimandati concerti ed eventi, film e uscite musicali: il Coronavirus ha costretto alcune star a posticipare persino il loro matrimonio.

Tra le coppie che non si sposano (almeno per ora) vi sono Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. E ad annunciarlo è stata la stessa J.Lo.

JLo rimanda le nozze, l’annuncio su Instagram

Una data non era stata fissata (o, meglio, non era stata comunicata ai giornalisti), ma il matrimonio tra JLo e Alex Rodriguez era il più atteso dell’anno. Senza ombra di dubbio. L’emergenza sanitaria che il Covid-19 ha portato con sé, però, ha costretto la coppia a rivedere i suoi piani.

Intervistata (rigorosamente in videochat) per l’Ellen DeGeneres Show, l'attrice e cantante ha spiegato: «Il Coronavirus ha cambiato un po' i nostri piani, quindi aspettiamo per vedere cosa succederà. Non so proprio cosa potrà accadere per quanto riguarda le date e gli altri aspetti. Siamo in attesa come il resto del mondo, vedremo nei prossimi mesi come tutto questo si risolverà».

Le nozze tra JLo e ARod erano attese tra l’estate e l’autunno 2020. Ma nulla era stato reso noto, di preciso. Solamente la cantante, a Oprah Winfrey, aveva confessato: «Quando ci siamo fidanzati ho pensato che ci saremmo sposati dopo pochi mesi. Poi parlando delle nozze Alex mi ha detto che qualsiasi cosa avessi voluto organizzare avremmo potuto fare con calma. Ha aggiunto: “Possiamo passare insieme il resto della vita, che fretta c'è?”». Ora, i due ad attendere sono costretti dalle circostanze. E non sono i soli.

Coronavirus, i vip costretti a rimandare le nozze

Come Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, anche Katy Perry e Orlando Bloom dovranno aspettare a sposarsi: in attesa del loro primo figlio (una femmina, per la precisione), già dopo la scoperta della gravidanza avevano preferito rimandare le nozze. «È vero, all’inizio volevano sposarsi rapidamente, ma poi hanno capito che era impossibile programmare tutto in tempi stretti», aveva spifferato una fonte anonima a E!News lo scorso dicembre. Si pensava che, all’altare, i due ci sarebbero andati la scorsa estate. Poi durante le feste di Natale. Poi ancora nel 2020, ma a scombinare i piani è arrivata la pandemia.

Guardando a casa nostra, sono stati costretti a rimandare le loro nozze anche Filippo Magnini e Giorgia Palmas (che si sarebbero dovuti sposare proprio lo scorso marzo). “28-03-2020 la data del nostro matrimonio, sarebbe dovuto essere oggi ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo. In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore. Ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato... Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello e soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie, e io mi sento comunque già tua moglie”, ha scritto l’ex velina su Instagram.

Come loro anche Simona Ventura e Giovanni Terzi e Karina Cascella e Max Colombo. Ha decisamente scombinato i piani, il Coronavirus. Anche in tema fiori d’arancio.