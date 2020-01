Jennifer Lopez sogna di vivere in Italia in una piccola città

"Mi piacerebbe vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia, oppure dall'altra parte del mondo a Bali. Vorrei iniziare un'altra vita che sia un po' più semplice e organica, andare in bicicletta e comprare il pane".

"Vorrei sdraiarmi su una sedia a dondolo"

A confessare questi desideri "bucolici" è Jennifer Lopez, popstar e attrice di fama mondiale, che in un'intervista a "Vanity Fair" ha svelato il desiderio di una vita "normale", come una persona comune: "Vorrei sdraiarmi su una sedia a dondolo con una bella vista sugli alberi di oliva oppure delle querce e semplicemente sentire l'odore. Ho fantasie di questo tipo".

Il sindaco di Cagliari: "Vieni da noi"

Dopo le dichiarazioni dell'attrice, coglie la palla al balzo il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che invita la star a trasferirsi nel capoluogo dell'isola, "la città perfetta". "Cara Jennifer, ho io la soluzione che fa per te", assicura il primo cittadino, invitando la cantante nella città sarda che "non è proprio piccola", ma con tutto ciò che serve: "La possibilità di riprendere gli spazi della propria vita, camminare per le vie del centro senza improbabili scocciatori, a contatto con gente discreta e attenta a non oltrepassare la privacy altrui". Non solo, promette il sindaco, "c'e' sempre un aeroporto efficiente che permette di spostarsi tranquillamente ovunque, e luoghi dove, invece, nascondersi, riposarsi, dedicarsi a se stessi evitando i ritmi frenetici delle grandi città".



Un incanto a 50 anni

50 anni compiuti da poco e in splendida forma, come ha dimostrato poche settimane fa sfilando in passerella a Milano, Jennifer Lopez ha rivelato che la sua vera passione è fare film: "La danza e la musica sono i miei primi amori, ma recitare è l'amore della mia vita".