Sembra essere un natale indimenticabile per l’ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas e per il campione di nuoto Filippo Magnini. I due si sono innamorati nel 2018 e dopo un anno insieme la Palmas, condividendo sul suo profilo Instagram una foto, ha annunciato ai suoi follower di aver detto “sì” al suo Filippo. Ad accompagnare l’immagine anche una romantica dedica con la quale ha raccontato la gioia nell’averlo incontrato: "Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento - scrive Palmas - ma so di certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, sono la persona più felice del mondo". Dopo poco non si è fatta attendere la replica di Magnani su twitter: con cuore e simbolo dell'anello ha scritto "Lei ha detto sì".