“Diciamo solo che sarà un’estate piena zeppa”. L’annuncio, a mezzo Instagram, arriva poco dopo la mezzanotte italiana. Katy Perry rivela ufficialmente di essere incinta, confermando di fatto le voci che si erano intensificate negli ultimi giorni. E lo fa attraverso il lancio di Never Worn White, la sua nuova canzone.

La notizia ai fan mostrando il pancione

Fidanzata con Orlando Bloom da tre anni, la pop star ha dato la notizia della gravidanza ai suoi fan mostrando con orgoglio il pancione. “Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi”. "Quest'estate mi accadranno un bel po' di cose", ha affermato Katy: nuova musica e un parto.

"Sono entusiasta” ha detto “Siamo eccitati e felici ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese".

In attesa delle nozze a giugno

Per la pop star si stratta del primo figlio. Il secondo invece per Orlando Bloom, già papà di Flynn, il bambino nato nove anni fa dalla relazione con la modella Miranda Kerr.

Insieme da tre anni, i due si sono fidanzati ufficialmente l’anno scorso a San Valentino, con tanto di anello a forma di fiore con diamante rosa al centro. Secondo la stampa americana, Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero in programma di sposarsi a giugno in Giappone, con una cerimonia più “intima e discreta” rispetto al primo sontuoso matrimonio della cantante con Russel Brand. Il condizionale però è d’obbligo a causa del coronavirus che potrebbe far sfumare l’idea di una cerimonia orientale.