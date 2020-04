Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 10 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 10 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hercules – Il guerriero, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Dwayne Johnson veste i panni del semidio Hercules, in un film d’azione tratto dalla graphic novel della Radical Comics. Hercules è ormai divenuto un mercenario e viene ingaggiato dal Re della Tracia, che intende sfruttare la sua forza per cacciare gli invasori.

Ocean’s Twelve, ore 21:15 su Premium Energy

Seguito di “Ocean’s Eleven”, con il ritorno della vecchia banda, guidata da George Clooney e Brad Pitt, per la regia di Steven Soderbergh. Danny Ocean prepara un nuovo colpo, che prevede tre colpi in tre differenti città europee.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La mia vita con John F. Donovan, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kit Harington e Natalie Portman protagonisti di un film sul tema del divismo. Un giovane attore ripercorre il controverso rapporto epistolare avuto con una star della televisione, raccontando la sua storia drammatica.

Tutti lo sanno, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

Penelope Cruz e Javier Bardem sono protagonisti di un dramma familiare. Una festa di nozze viene tragicamente interrotta da un evento che solleva il velo su segreti del passato.

Il miglio verde, ore 21:15 su Premium Emotion

Film tratto dal romanzo di Stephen King. Film drammatico con il premio Oscar Tom Hanks. Questi è una guardia carceraria nel braccio della morte. Si ritrova a conoscere meglio un gigantesco detenuto, condannato a morte per un efferato crimine.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I Croods, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Avventura ambientata nella preistoria. Un film d’animazione che vede il cavernicolo Grug e la sua famiglia andare a caccia di un rifugio dopo un tremendo terremoto. Scoprono così un mondo popolato da creature fantastiche.

The Lego Movie 2 una nuova avventura – 1^ Tv, ore 21:15 su Premium Cinema

Secondo capitolo del film d’animazione campione d’incassi. Gli eroi di Bricksburg si ritrovano a dover fronteggiare una nuova minaccia. Stavolta il pericolo giunge dallo spazio. Si tratta dei Lego Duplo.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al bosco dei 100 acri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Ewan McGregor protagonista di un live action molto amato, dedicato al mondo di Winnie the Pooh e i suoi amici. Il tenero orsetto torna nella vita di Cristopher Robin, ormai adulto, così da poterlo aiutare.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

After Earth – Dopo la fine del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Will Smith e suo figlio Jaden protagonisti di un film fantascientifico ricco d’azione. Un ranger e suo figlio si ritrovano a dover effettuare un atterraggio d’emergenza sulla Terra, un posto particolarmente selvaggio e ostile.

Film horror da vedere stasera in TV

Scream 2, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Secondo capitolo legato alla saga horror, firmata da Wes Craven. Sono trascorsi due anni dai delitti di Woodsboro. Un altro serial killer indossa la stessa maschera, seminando il terrore nella cittadina.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ghost – Fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una pellicola senza tempo, con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg. Un uomo, defunto prematuramente, sfrutta una medium per riuscire a comunicare con l’amore della sua vita, da fantasma, mettendola in guardia.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

L’impero del crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Christian Slater, Patrick Dempsey e Anthony Quinn al centro di un gangster movie, che si svolge nella New York del Proibizionismo. Quattro criminali decidono di allearsi, così da tentare di spodestare i boss del quartiere.

Film comici da vedere stasera in TV

Il medico della mutua, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alberto Sordi al centro di una commedia cult del cinema italiano. Un medico, particolarmente stressato dal proprio lavoro, viene ricoverato per esaurimento nervoso. I colleghi ne approfittano per ereditarne i pazienti.

Il premio, ore 21:15 su IoRestoACasa 1

Alessandro Gassman dirige e interpreta una commedia con protagonisti Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Un noto scrittore si cimenta in un lungo viaggio in famiglia per ritirare il Nobel. Ha paura di volare, dunque raggiungerà Stoccolma in auto.

Occhiopinocchio, ore 21:15 su Premium Comedy

Un uomo, con seri problemi cognitivi, vive e lavora in un ospizio. Un giorno un banchiere americano scopre che si tratta di suo figlio.

Film thriller da vedere stasera in TV

Focus – Niente è come sembra, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Intrigante giallo con protagonisti Will Smith e Margot Robbie. Nicky Spurgeon è un esperto manipolatore, maestro dell’aspirante truffatrice Jess. I due si ritrovano dopo tre anni dalla chiusura della loro relazione.

