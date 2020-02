Su Sky Atlantic sta per arrivare una nuova produzione HBO che ci terrà incollati allo schermo: stiamo parlando di The Outsider , l'adattamento televisivo dell'omonimo, terrificante romanzo del maestro del brivido Stephen King. L'appuntamento è per lunedì 17 febbraio alle 21.15: scopri di più. - The Outsider, il trailer della serie tv. VIDEO

The Outsider, la trama della serie tv

Basato sull'omonimo romanzo di Stephen King, The Outsider racconta l’indagine, apparentemente semplice, sul raccapricciante omicidio di un ragazzino. Quando il corpo dell'undicenne Frankie Peterson viene trovato mutilato nei boschi della Georgia vicino al luogo in cui vive, il detective della polizia Ralph Anderson, un poliziotto esperto ma ancora in lutto per la recente morte di suo figlio, inizia a indagare. Testimoni oculari e prove fisiche indicano Terry Maitland, insegnante di scuola superiore, allenatore della Little League, marito e padre, come il principale sospettato. Ma l’emergere di prove contradditorie, che collocano Maitland in un altro luogo al momento del delitto, complicano il caso.

Ralph è sconcertato da questa e da altre circostanze legate a quest'orribile crimine, e per questo motivo decide di farsi aiutare da Holly Gibney, un'investigatrice privata dai metodi poco ortodossi e dotata di abilità particolari. Holly, infatti, è capace di fare cose apparentemente inspiegabili, dunque sa bene che a volte alcune situazioni apparentemente oscure in realtà, se affrontate da un altro punto di vista, possono avere molto più senso del previsto. Saranno proprio le sue indagini a far emergere un filo conduttore, e a quel punto Ralph, la stessa Holly e quelli che avranno a che fare con loro saranno costretti a mettere in discussione tutto ciò che credono essere reale, anche, soprattutto, a causa di una insidiosa e misteriosa forza soprannaturale che sembra essere collegata a questo e ad altri casi simili. Cosa si nasconde là fuori?

The Outsider, il cast della serie tv

Ben Mendelsohn è Ralph Anderson

Bill Camp è Howard Salomon

Jeremy Bobb è Alec Pelley

Julianne Nicholson è Glory Maitland

Mare Winningham è Jeannie Anderson

Paddy Considine è Claude Bolton

Yul Vazquez è Yunis Sablo

Jason Bateman è Terry Maitland

Marc Menchaca è Jack Hoskins

Cynthia Erivo è Holly Gibney