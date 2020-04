Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 10 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 10 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Dolci di Pasqua – 1^ TV, ore 19:50 Sky Uno

Secondo appuntamento con “Dolci di Pasqua”. Andrea Tortora e Sal De Riso, i due pasticceri più richiesti in Italia e all’estero, conducono gli spettatori in un viaggio gustoso, alla scoperta delle loro ricette per i tipici dolci pasquali.

Le confessioni di Manson, ore 21:05 Crime Investigation

La terrificante storia di Charles Manson, uno degli assassini più noti nella Storia. Viene proposto un punto di vista inedito: la sua stessa voce, ottenuta da una lunga serie di conversazioni telefoniche.

Christo – Walking on Water – 1^ TV ore 21:15 Sky Arte

Un sogno che ha avuto inizio nel 1970, con la partner artistica e di vita Jeanne-Claude, che divenne realtà nel 2016. Si tratta di un ponte galleggiante, lungo il Lago di Iseo, così da poter camminare sull’acqua.

Lego Masters, ore 21:00 Blaze

Terzo episodio della prima stagione, dal titolo “L’altra metà”. Le squadre devono fronteggiare la trasformazione di alcuni oggetti di uso quotidiano. Da una bicicletta a una televisione, fino a una macchina da scrivere. Dovranno diventare qualcosa di nuovo, sfruttando soltanto i Lego.

Most Ridiculous, ore 20:55 Comedy Central

Primo episodio della seconda stagione. Vengono passati in rassegna i video più demenziali che circolano sul web, con il commento dissacrante di due celebri comici italiani: Dario Cassini e Gabriele Cirilli.

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 lei

Primo episodio della seconda stagione. I dottori di “Malattie Imbarazzanti” cercano di capire come l’obesità possa arrivare a influenzare la vita sessuale, uccidendo la passione.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Undicesimo episodio della quarta stagione, dal titolo “La tana del Minotauro”. Uno strano lago si trova in Transilvania. Ospita un terrificante segreto. Su un’isola viene scoperto un labirinto che un tempo ospitava un’antica civiltà.

La scienza oscura, ore 21:05 Discovery science

Quinto episodio della seconda stagione. John Noble lavora alla ricostruzione della storia di un’attrice, Hedy Lamarr, che inventò un modo per radiocomandare i siluri nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La sua idea ha dato il contributo necessario per l’invenzione dei cellulari e del Wi-Fi.

L’Aquila. Una città italiana, ore 21:00 History

Il racconto di una città totalmente distrutta dal terremoto del 2009. Tenta di risollevarsi, tra speranze e profonde delusioni. I protagonisti di quella tragedia ricostruiscono l’accaduto.

Dr. Michelle: animali da salvare – 1^ TV, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Una sorpresa per Michelle”. La dottoressa Michelle si occupa di un alce. Questi ha gravi difficoltà respiratorie. Una volta a casa, la veterinaria riceve una bellissima sorpresa.

Serie TV in onda stasera

Yellowstone – 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Ottavo episodio della prima stagione. In un flashback si scopre la verità sul passato di Rip. Nel presente, lo sceriffo è impegnato nelle indagini sul suo incidente con i turisti. Beth ha intanto deciso di distruggere Dan Jenkins.

Modern Family – 1^ TV, ore 21:00 Fox

Nono episodio dell’undicesima stagione dal titolo “L’Ultimo Natale”. Mitch crede sia molto sospetto l’entusiasmo improvviso di Cam per il Natale. Claire intanto prova a eludere un’offerta di Jay.

Outlander – 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Settimo episodio della quinta stagione, dal titolo “La ballata di Roger Mac”. La ribellione raggiunge un punto critico. Tutto ciò pone Jamie alle strette, affrontando le sue paure e le conseguenze della sua lealtà divisa.

The Blacklist – 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Settimo episodio della settima stagione, dal titolo “Hannah Hayes (No 125)”. La task force prova a chiarire il mistero della sparizione di un governatore, di colpo ricomparso. Red e Dembe sorvegliano intanto una persona vicina a Katarina.

Law & Order: Unità Speciale – 1^ TV, ore 21:14 Premium Crime

Quinto episodio della 21esima stagione, dal titolo “Mezzanotte a Manhattan”. La squadra Vittime Speciali riceve tre chiamate. C’è un caso di violenza domestica ad Harlem. Una trans è stata malmenata duramente e una giovane ragazza molestata da un giovane tassista.

Chicago Med – 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Nono episodio della quinta stagione, dal titolo “Non riesco a immaginare il futuro”. La dottoressa Manning visita un neonato. Intanto, inizia a recuperare la memoria relativa la notte dell’incidente con Will, comprendendo d’aver commesso un errore.

Arrow – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Secondo episodio dell’ottava stagione, dal titolo “Benvenuti a Hong Kong!”. Oliver si trova a Hong Kong, insieme con Laurel e Diggle. Monitor è deluso dalla prima missione di Oliver. Gli affida un nuovo compito: trovare uno scienziato e portarlo da lui.

Cosa ti dice il cervello?, ore 20:55 National Geographic

Episodio dal titolo “La forza della concentrazione”. La forza della concentrazione può essere fondamentale. È la grande arma da sfruttare per avere successo, nei casinò di Las Vegas come nei campi di football. Ecco cosa poter fare per migliorare le proprie capacità di concentrazione.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:05 DeA kids

Episodio 75 della prima stagione, dal titolo “Finale a… Sorpresa”. Nel corso della finale per il Premio Rivelazione, Kally riesce a lasciare tutti a bocca aperta, rivelando d’essere proprio lei Mica635.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Quarto episodio della seconda stagione, dal titolo “Salviamo Zeg!”. Zeg è rimasto impantanato in una fossa di fango. Non riesce a muoversi, con AJ e Blaze che progettano differenti soluzioni per riuscire a salvarlo.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Ottavo episodio della quarta stagione, dal titolo “Meglio dire la verità”. Max vorrebbe farsi cacciare dalla band. In questo modo potrebbe dedicarsi esclusivamente agli allenamenti della Z-Force. Phoebe però, senza saperlo, rovina i suoi piani.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:06 Cartoon Network

Ottavo episodio della prima stagione, dal titolo “Il fantasma”. Carrie ha molta fame. Chiede così a Gumball il permesso di entrare nel suo corpo. Intende così ingozzarsi senza sensi di colpa. Gumball acconsente ma entra in un tunnel che lo conduce all’obesità.

Tom & Jerry: ritornano ad Oz, ore 21:00 Boomerang

Dorothy, zia Em, zio Henry e i loro tre braccianti stanno cercando di riprendersi dai danni del tornado quando si trovano sul punto di perdere cio' che resta della fattoria di famiglia.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Episodio dal titolo “Weekend vampiresco”. Vampirina e Poppy trovano due ciondoli. Questi sono magici e trasformano Vampirina in un’umana e Poppy in un vampiro.

Guarda anche i film in onda stasera in TV