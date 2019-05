Penelope Cruz: le foto più belle dell'attrice

L’attrice spagnola è la protagonista dell’ultimo film di Pedro Almodovar, “Dolor y gloria”: accanto a Penelope Cruz, un altro attore feticcio del regista, Antonio Banderas. Penelope Cruz ha recitato in sei film diretti da Almodovar: “Carne tremula”, “Tutto su mia madre”, “Volver”, “Gli abbracci spezzati”, “Gli amanti passeggeri” e, appunto, “Dolor y gloria”, in uscita il 16 maggio 2019.

Dopo piccole esperienze soprattutto come modella, il debutto sul grande schermo per Penelope Cruz arriva con “Prosciutto prosciutto” di Bigas Luna. Sul set, l’attrice conoscerà quello che poi sarebbe diventato suo marito e padre dei suoi due figli, Javier Bardem. All’epoca del film (1992) però non scattò niente tra i due.

Il film che consacra Penelope Cruz e la fa conoscere in tutto il mondo è “Tutto su mia madre”, vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero nel 2000. In seguito, l’attrice ha preso parte a grandi produzioni internazionale, arrivando a conquistare l’Oscar come miglior attrice non protagonista per il film “Vicky Cristina Barcelona” di Woody Allen. Penelope Cruz è anche la prima attrice spagnola ad aver ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Tra gli altri riconoscimenti ottenuti dall’attrice, 1 premio BAFTA, 4 Premi Goya, 1 David di Donatello, 1 César onorario, 1 European Film Award e il Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes.

Per quanto riguarda la vita privata, Penelope Cruz ha avuto storie con alcuni colleghi, tra cui quella con Tom Cruise dal 2001 al 2004 e quella, durata dal 2004 al 2006, con Matthew McConaughey. Nel 2007 sboccia l’amore con Javier Bardem e nel 2010 la coppia decide di sposarsi. Dal matrimonio sono nati due figli, Leonardo, nato nel 2011, e Luna, nata nel 2013.