Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 6 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 6 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Enrico Brignano è un tassista come tanti, stanco della propria quotidianità. Un giorno un cliente lascia nell’auto le chiavi della propria lussuosa casa, spalancando dinanzi a lui le prospettive di una nuova vita.

I Morti Non Muoiono, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Uno zombie-comedy diretto da Jim Jarmusch. In una piccola cittadina i morti non sembrano più voler restare tali. Riprendono vita e assaltano i cittadini, mentre un trio di poliziotti tenta di organizzare la disperata resistenza.

Questo pazzo sentimento, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Uno scrittore e un’attrice, ormai divorziati da anni, si ritrovano al matrimonio della figlia. Entrambi però hanno nuovi partner e le situazioni imbarazzanti sono innumerevoli.

Bad Words, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sfrontata commedia diretta e interpretata da Jason Bateman. Un 40enne cinico decide di prendere parte a una gara nazionale di spelling, dedicata ai bambini. Stringe così amicizia con un piccolo concorrente.

Amici come noi, ore 21:14 su Premium Cinema

Un esilarante road movie, con protagonisti Pio e Amedeo. Due amici inseparabili decidono di abbandonare la loro amata Foggia. Il tutto per sfuggire a una situazione a dir poco imbarazzante. Avrà così inizio il loro lungo viaggio.

Paul, ore 21:15 su Premium Comedy

Parodia esilarante dei classici film di fantascienza. L’alieno Paul, scappato da un’area segreta, salta a bordo di un camper, dandosi alla fuga insieme a una coppia di amici.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Oscar 2002 per uno dei titoli che ha di fatto rivoluzionato il genere dell’animazione mondiale, con film per bambini, giovani e adulti, caratterizzati da un’ironia graffiante. Un orco verde deve salvare una principessa e condurla dal sovrano, così da avere salva la propria palude. Un film che si diverte a prendere per i fondelli gli stereotipi dei classici del genere.

Film per la famiglia da vedere stasera in TV

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Reboot della celebre serie di Karate Kid, con Jackie Chan e Jaden Smith. Un giovane americano fatica a farsi accettare in una nuova città e soprattutto in un nuovo Paese. Ha a che fare anche con svariati bulli. Tutto cambierà però dopo l’incontro con un insolito maestro di kung-fu dal passato tormentato.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Equilibrium, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Christian Bale è il protagonista di un intrigante film di fantascienza. Il suo personaggio vive nella città di Libria, dove tutti i cittadini assumono una particolare droga, che impedisce loro di provare emozioni. Un uomo però decide di ribellarsi al sistema.

Film tratti da una storia vera da vedere stasera in TV

Giochi di potere, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Theo James e Ben Kingsley protagonisti di una spy story tratta da una storia vera. Il film è ambientato in Iraq nel 1996. Un giovane funzionario delle Nazioni Unite si imbatte in un giro di corruzione, legato a un programma umanitario.

The Cup – In corsa per la vittoria, ore 21:15 su Premium Emotion

Biopic dedicato al celebre allenatore di cavalli, Dermot Weld. Questi ha aiutato un fantino, in lutto per la morte del fratello, a vincere la Melbourne Cup nel 2002.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Front Runner – Il vizio del potere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Hugh Jackman interpreta il senatore americano Gary Hart, impegnato nella corsa alla Casa Bianca del 1988. Uno scandalo sessuale lo travolge e potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera e vita privata.

Cold Blood – Senza pace, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jean Reno protagonista di un thriller. Un sicario vive in totale isolamento, all’interno di una baita nella selvaggia natura canadese. L’arrivo di una donna, sopravvissuta a un incidente, stravolgerà lo status quo.

Knock knock, ore 21:14 su Premium Energy

Remake di “Death Game”, con protagonista Keanu Reeves. Un uomo, sposato e padre di due figli, resta a casa da solo e riceve l’inattesa visita di due splendide ragazze. Queste renderanno la sua vita un incubo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il sapore del successo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Bradley Cooper e Sienna Miller protagonisti di una commedia ambientata in cucina. Dopo essersi rovinato a causa dell’uso di droghe, un celebre chef decide di far ritorno a Londra, dove apre un ristorante e tenta di ripartire da zero.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

300, ore 21:15 su Premium Cinema

Film tratto dall’omonima graphic novel, con protagonista Gerard Butler. Leonida, re di Sparta, forma un’alleanza con altre città greche, al fine di fermare l’avanzata dei Persiani.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV