Su Sky Atlantic sta per arrivare l'avvincenteThe Outsider, l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King, e nel cast troviamo anche Jason Bateman (presente anche alla regia e nelle vesti di produttore esecutivo). Nella serie, l'attore statunitense è Terry Maitland, sospettato numero uno per l'omicidio del giovane Frank Peterson. In attesa del debutto di The Outsider - l'appuntamento con i primi due episodi è per lunedì 17 febbraio alle 21.15 -, scorri la gallery con le foto più belle di Jason Bateman.