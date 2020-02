Su Sky Atlantic sta per arrivare The Outsider , l'avvincente adattamento televisivo dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King, e nel cast principale c'è anche la candidata all'Oscar Cynthia Erivo , qui nei panni dell'investigatrice privata Holly Gibney , una donna che non si lascia fermare da ciò che all'apparenza sembra inspiegabile. In attesa del debutto di The Outsider - l'appuntamento con i primi due episodi è per lunedì 17 febbraio alle 21.15 -, scorri la gallery con le foto più belle di Cynthia Erivo.